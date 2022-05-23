Гид покупателя: какие факторы определяют цену виртуального сервера? 

Если бы каждый человек, который хотел запустить веб-сайт, должен был бы купить или арендовать целый сервер, он бы обанкротился еще до того, как начал работу, и Интернет был бы гораздо менее универсальным местом. Именно здесь на помощь приходит виртуализация: вместо того, чтобы покупать или арендовать целый сервер для каждого веб-сайта или онлайн-сервиса, частные лица и малые предприятия могут арендовать лишь часть сервера у веб-хостинга.

Если вам нужно какое-то серверное пространство, необязательно арендовать весь физический сервер, есть много других доступных вариантов. Одним из наиболее популярных — это купить VPS. Эксперты компании «Дельтахост» рассказывают, как они работают и какую цену стоит за них платить.

Что такое виртуальный сервер

Виртуальный сервер — это сервер, который, можно сказать, «запускается» другим сервером. Современные серверы настолько мощные, что можно разделить физический сервер на несколько виртуальных серверов. Это дает много преимуществ, когда речь идет о безопасности работы, а также когда вам нужна большая мощность и гибкая ценовая политика.

Рабочая оперативная память (ОЗУ), память для хранения («жесткий диск») и процессор могут быть легко и быстро выделены дополнительными ресурсами без физического доступа к виртуальному серверу. Еще одним преимуществом является надежность, так как у виртуального сервера нет собственного процессора, жесткого диска или вентиляторов, которые могут изнашиваться при длительном использовании, клиенту не нужно беспокоиться об этих факторах.

Сегодня часто используется аббревиатура VPS, которая расшифровывается как Virtual Private Server и означает собственно виртуальный сервер.

Какие факторы определяют цену виртуального сервера?

Если посмотреть на виртуальные серверы, можно, вероятно, заметить, что цены на них могут сильно различаться. Это почему?

Если вы совершаете покупку только ориентируясь на стоимость виртуального сервера, вы можете получить продукт, который не соответствует вашим потребностям. Неправильный выбор сервера для нужд компании может привести к проблемам с производительностью и безопасностью.

Виртуальные серверы могут стоить от нескольких долларов в месяц до сотен долларов в месяц. Большая разница в цене может сбить с толку.

Когда вы смотрите на цены хостинга на разных сайтах, легко увидеть, что есть серьезные различия. Основные причины этих различий обусловлены следующими факторами, отсортированными в порядке наибольшего влияния на цену:

Количество процессоров или ядер процессора.

Количество оперативной памяти.

Место на жестком диске для хранения данных.

Ширина канала.

Количество ай-пи адресов.

Пример пяти дешевых услуг хостинга VPS от западных компаний:

Компания Цена (1мес.) Процессор Хранилище Пропускная способность Объем памяти Hostinger $3,95 1 20 ГБ 1 ТБ 1 ГБ Vultr $2,50 1 10 ГБ 512 ГБ 512 МБ A2 Hosting $4,99 1 150 ГБ 2 ТБ 1 ГБ InMotion $5.00 1 25 ГБ 1 ТБ 1 ГБ Namecheap $9,88 2 40 ГБ 1 ТБ 2 ГБ

Параметры отдельных виртуальных серверов (например, размер дискового пространства или конфигурация сетевого подключения) задаются хостером. Но покупая их определенное количество вы получаете гарантированные виртуальные ресурсы в области виртуальных процессоров, ядер, оперативной памяти и хранилища SSD/HDD.

Поэтому отличительной чертой VPS является то, что получаете сервер, но и решаете, насколько большим он должен быть. В результате они представляют собой очень гибкое решение для компаний, которые хотят расти в Интернете и хотят, чтобы их хост рос вместе с ними.

Резюме

Как отмечают эксперты компании «Дельтахост», которая предоставляет в аренду сервера в Украине и за рубежом, преимущество виртуального хостинга, заключается в том, что он дешевле и требует гораздо меньших усилий при установке. Это в свою очередь, делает его идеальным для людей, которые только начали работу, или для тех, у кого меньше технических знаний. Стоимость аренды виртуального сервера стоит согласовывать с нуждами проекта, не стоит сразу брать самый дешевый или самый дорогой вариант, а исходить из реальных потребностей, — отмечают специалисты компании.

Например, при настройке VPS нужно настроить операционную систему, под которой он будет работать, учитывая нужно ли и как оптимизировать процессор, а также определить сколько добавить памяти, хранилища и массу других деталей. Каждая из них повлияет на то, как будет работать ваш VPS, поэтому нужно иметь представление о том, какие системные требования необходимы для работы сайта, прежде чем настраивать его и покупать виртуальный сервер.

Многие компании считают, что аренда VPS/VDS — отличный вариант, если вы хотите снизить затраты. Вместо того, чтобы платить ИТ-специалистам тысячи долларов в виде заработной платы, вы можете заплатить комиссию компании, которая специализируется на решении всех вопросов, связанных с хостингом.