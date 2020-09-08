Гид покупателя: подарок мужчине — какой выбрать?

Покупать подарки мужчинам сложно. Пытаетесь ли вы найти подарок для парня, у которого есть все, или просто для друга, который любит пиво и рыбалку, иногда приходится делать акцент на совершенно другом — например, на том, какой подарок выбрать защитнику отечества.

Поскольку близится 14 октября — День защитника Украины. Специалисты компании Super Pupers https://superpupers.com/725-kakoy-prazdnik/729-23-fevralya/ дают несколько советов.

Хотя женщины обычно считают себя хорошими слушателями и проницательными наблюдателями, когда дело доходит до выбора подарка мужчине, даже самому близкому, у них часто возникают настоящие проблемы. Какой подарок выбрать, чтобы сделать его счастливым и показать, что он важен?

Подарок мужчине — какой выбрать?

Выбрать идеальный подарок непросто. Тем более, что универсального подарка мужчине, который понравится каждому, не существует. Каждый мужчина индивидуален — у каждого разный темперамент, разные жизненные цели, разные интересы. Что же тогда подарить, чтобы подарок оказался в яблочко, а не пулей в “молоко”?

Согласно проведенным исследованиям, подарки, основанные на переживаниях, эмоциях и чувствах, не только дольше запоминаются, но и доставляют ощущение счастья, которое длится дольше, чем традиционные подарки. Независимо от того чуткий ли он романтик или практичный мужчина, который больше всего ценит полезность, подарки и эмоции, соответствующие его потребностям будут всегда лучшими.

Элегантный подарок

Ищете элегантный подарок для мужчины? Не нужно ограничиваться часами, запонками, перьевой ручкой или рубашкой. Если только мы не говорим о сшитой на заказ рубашке. Она всегда будет элегантным и уместным подарком, особенно мужчине необычных габаритов, которому сложно выбрать идеально сшитую рубашку из стандартных размеров. Правильно подобранные цвета и удачно подобранный крой не только скроют недостатки и подчеркнут достоинства фигуры, но и придадут уверенности в себе, помогут укрепить авторитет и произвести лучшее впечатление на деловых партнеров.

Практические подарки

Недаром женское сознание пришло к убеждению, что мужчинам нравятся практические подарки. Они очень ценят полезность и, в отличие от женщин, предпочитают избегать вещей, которые только красиво выглядят и ничего больше. К сожалению, в поисках идей практических подарков для мы часто попадаем в ловушку схематического мышления и сосредотачиваемся на повседневных предметах, которые не выполняют свою основную функцию подарка — они не делают счастливым получателя. Отсюда и все эти носки, галстуки и свитера, которые, даже если они самые красивые и лучшие по качеству, в конечном итоге становятся героями подарочных анекдотов. Между тем практичные подарки для него необязательно должны быть скучными!

Практичный подарок — это не только открывалка консервов. Это также подарок, который позволяет развиваться, исследовать свои интересы и открывать новые увлечения, следовать мировым трендам. Курс безопасного вождения или обучение дрифтингу не только позволит получателю получить практические знания и навыки, благодаря которым он сможет чувствовать себя безопаснее на дороге и управлять автомобилем в любых условиях, но и доставит массу удовольствия за рулем. Любитель пить кофе на ходу обязательно порадуется специальной термокружке, возможно с веселой надписью, тем самым он присоединится к когорте людей беспокоящихся об экологии.

Маленький подарок парню

Подарок парню не всегда должен быть дорогим. Иногда просто достаточно символического подарка, где небольшой, ни к чему не обязывающий подарок для парня, брата или друга придаст новый толчок отношениям. Что выбрать тогда? В такой ситуации отлично подойдут легкодоступные и недорогие предметы, кожаный ремень, поясная сумка, повербанк и прочие полезные и не очень вещи.

Что нужно учесть

Каждый парень индивидуалист, поэтому при поиске идеи для подарка стоит учитывать не только его предпочтения, но и особенности характера, возраст и образ жизни.

Выбирая подарок для мужчины, следует учитывать его интересы и потребности.