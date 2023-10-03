Гід покупця: Як правильно обрати портативну акустику

Технологія бездротового зв’язку Bluetooth змогла у багатьох ситуаціях усунути потребу людей в кабелях. Тепер користувачі мобільних пристроїв можуть не заплутуватись в дротових гарнітурах для мобільних телефонів і позбуваються кабелів від мишок і клавіатур. Їм навіть не потрібно підключати кабель між стереосистемою та мобільним телефоном, коли вони захочуть послухати улюблені пісні – тепер для цього достатньо купити портативні колонки які мають безпровідне підключення.

Види портативної акустики

Портативна акустика існує в різних типах і формах, які відрізняються за розміром, призначенням і характеристиками. Експерти компанії Globy https://globy.com.ua/ua/ зазначають, що найпоширеніші види портативної акустики – це Bluetooth-акустичні системи. Ці системи підключаються до вашого смартфона, планшета або іншого пристрою через Bluetooth. Вони є дуже популярними для портативного використання і доступні в різних розмірах і цінових категоріях.

Менш розповсюджені Wi-Fi-акустичні системи – які підтримують підключення через Wi-Fi і можуть бути інтегровані в домашню мережу. Вони зазвичай забезпечують кращу якість звуку і можливість синхронізації з іншими пристроями, але не такі мобільні як системи з Bluetooth.

Bluetooth — це, по суті, шведський винахід, розроблений компанією Ericsson у 1994 році. Сьогодні ця технологія належить і розробляється багатьма компаніями. Bluetooth працює як бездротове з’єднання між двома пристроями, де один (головний) керує іншим (підлеглим). Головний пристрій також може мати кілька підлеглих пристроїв, підключених до нього.

Те, якими функціями пристрої Bluetooth можуть збагачувати один одного, залежить від того, які так звані «профілі» мають пристрої. Профілі використовуються для організації багатьох функцій широкого стандарту Bluetooth. Зрештою, не всі пристрої Bluetooth обов’язково мають бути оснащені всіма функціями. Наприклад, бездротова миша не має переваг від можливості надсилати та отримувати звук, як гарнітура. Таким чином, миші Bluetooth і гарнітури Bluetooth мають набір профілів, призначений для них на основі того, для чого вони повинні використовуватися.

Продукти Bluetooth також поділяються на три різні класи залежно від діапазону бездротового з’єднання. Вони називаються класом I, класом II і класом III.

Клас Область поширення сигналу І клас близько 100 м ІІ клас близько 10 м III клас близько 1 м

Клас II (діапазон приблизно 10 м) є найпоширенішим класом портативної побутової електроніки. У контексті комп’ютерів також використовується Bluetooth класу I, оскільки там не так важливо підтримувати споживання енергії.

За допомогою Bluetooth можна передавати музику з мобільного телефону, наприклад, на стереогарнітуру, портативну колонку або стереосистему. Тоді використовується профіль A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), який дає можливість передавати стерео звук високої якості. Оскільки ці рішення зазвичай мають радіус дії майже десять метрів, це означає, що мобільний телефон не потрібно підключати до портативної колонки кабелем, щоб мати можливість насолоджуватися музикою. Натомість мобільний телефон може й надалі залишатися мобільним, яким він і задуманий.

На що слід звертати увагу при виборі портативної акустики

Вибір портативної акустики може бути складним завданням, оскільки існує багато різних моделей і брендів на ринку. Щоб правильно обрати портативну акустику, фахівці компанії рекомендують враховувати такі фактори:

Ціль використання: Для вуличних походів, пікніків або подорожей важлива водонепроникність і велика міцність.

Для внутрішнього використання, такого як вечірки або вдома, зазвичай важливий більший звук та якість звучання. Розмір і вага: Якщо вам потрібна акустика для подорожей, зверніть увагу на компактність і легкість. Вид акустичної системи: Bluetooth-акустичні системи – зазвичай зручні для підключення до смартфону чи планшета. Вони прості у використанні і можуть бути бездротовими.

Акустичні системи з підтримкою Wi-Fi, AirPlay або інших протоколів – можуть забезпечити кращу якість звуку та можливості синхронізації з іншими пристроями, але менш мобільні. Якість звуку: Слухайте різні моделі, якщо це можливо, щоб визначити, яка вам подобається якість звуку. Звертайте увагу на баси, середні та високі частоти. Вартість: Визначте свій бюджет перед тим, як шукати акустичну систему, і спробуйте знайти оптимальне співвідношення ціни і якості. Акумулятор: Перевірте тривалість роботи акумулятора і час заряджання. Якщо ви плануєте довгий час використання без доступу до електромережі, оберіть модель з великим акумулятором. Додаткові функції: Деякі акустичні системи мають додаткові функції, такі як вбудований радіоприймач, пульт дистанційного керування, можливість відтворення з флеш-накопичувачів або microSD-карток. Відгуки та рейтинги: Перед покупкою огляньте відгуки і рейтинги моделі, яка вас цікавить, щоб дізнатися думку інших користувачів. Бренд і гарантія: Вибирайте відомих виробників, які надають офіційну гарантію на свою продукцію. Портативність: Деякі моделі мають ручку або ремінець для зручності перенесення.

Пам’ятайте, що правильний вибір портативної акустики залежить від ваших потреб і пріоритетів. Ретельно досліджуйте ринок і технічні характеристики пристрою, перш ніж приймати рішення.