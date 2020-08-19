Гид потребителя: как решить проблему разряженой батареи в телефонах Xiaomi

Современные мобильные телефоны Xiaomi очень популярны среди пользователей мобильной электроники. Основная проблема таких смартфонов, по мнению экспертов компании AKS — быстро разряжаются аккумуляторы. И если в вашем устройстве не хватает полного заряда на целый день, то вероятно, батарея подвергалась деградации из-за неправильной эксплуатации или истек срок ее годности. Исправить ситуацию может только покупка нового АКБ для Сяоми https://www.aks.ua/catalog/akkumulyator-dlya-mobilnogo-telefona/brand/xiaomi.

Однако, чтобы избежать походов в GSM магазины и существенно продлить срок службы батареи, специалисты AKS дают несколько советов как правильно заряжать и использовать основной источник питания телефона.

Длительная автономность — пережиток прошлого

Кто еще помнит времена бессмертных сотовых телефонов и аккумуляторов, которые могли работать на одном заряде около недели? К сожалению, такая автономность ушла в прошлое, и современные производители не могут предложить эффективные источники питания, отвечающие потребностям современного смартфона. Мало того, что батареи имеют небольшую энергоэффективность, так еще и подвержены существенному износу вследствие неправильной эксплуатации.

Такие батареи не любят жары и холода, а также полной разрядки.

Как правильно зарядить аккумулятор в телефонах Xiaomi?

Еще несколько лет назад калибровка батареи, то есть максимальная разрядка и зарядка батареи несколько раз, было очень популярным процессом. Современные смартфоны Xiaomi используют литий-ионный источник питания, а этот тип процедуры в данном случае уже не актуален. Более того, батареи такого типа не должны полностью разряжаться. В конечном счете это может привести к глубокому разряду и быстрому выходу её из строя. Абсолютный запрет на прерывание цикла зарядки также полная чушь. Современные аккумуляторы не имеют эффекта памяти, а поэтому могут быть подключены к ЗУ в любой момент.

Поэтому, следование выше представленным рекомендациям, значительно увеличит срок службы батареи. Тем не менее, существует достаточно много лайфхаков, способных увеличить время работы телефона. Например, однотонные обои или даже отключение беспроводных модулей может дополнительно сэкономить несколько процентов в день. Также стоит ознакомиться с подробными настройками экрана. Яркость дисплея существенно влияет на энергопотребление. Xiaomi, кстати, специализируется на производстве устройств, которые автоматически регулируют подсветку экрана в зависимости от текущей освещенности. Это очень полезная опция!