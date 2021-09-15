Гид потребителя: самые полезные аксессуары для ноутбуков
Ноутбуки – полностью самодостаточные портативные компьютеры. В их изначальной комплектации есть все, что необходимо для работы. Но чтобы использование лэптопа было не просто эффективным, а еще и максимально комфортным, к нему можно купить ряд аксессуаров. Дополнительные комплектующие могут быть совместимы с конкретной моделью: ноутбуком HP Павильон, Lenovo, Dell или устройством другой торговой марки, но чаще всего они универсальны.
Итак, что же рекомендуем приобрести специалисты:
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Беспроводную мышь. Во всех лэптопах есть тачпад, который каждый производитель старается сделать удобным и функциональным. Но даже при этом многие пользователи предпочитают использовать мышку. Чтобы шнур подключенного манипулятора не мешал во время работы, лучше сделать выбор в пользу беспроводной модели.
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Подставку. Теоретически, ноутбуки можно устанавливать на любые поверхности. Но на практике далеко не всегда это оказывается удобно. Устройства соскальзывают с коленей, перегреваются при установке на мягкой мебели или объемных постельных принадлежностях. Чтобы не мешать работе систем охлаждения и придать ноутбуку устойчивое положение, его лучше размещать на специальных подставках. Если лэптоп склонен к перегреву, для него можно выбрать аксессуары со встроенным кулером для более эффективного охлаждения.
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Сумку. Чтобы обезопасить портативный компьютер от повреждений во время транспортировки, стоит приобрести чехол. Это может быть лаконичный карман с застежкой, сумка на ремне через плечо и дополнительными отделениями под аксессуары или вместительный рюкзак. Эти изделия изготавливают из плотных тканей, нередко пропитывают специальными водоотталкивающими составами, чтобы влага не проникала внутрь.
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Лампу USB. Этот компактный осветительный прибор будет полезен обладателям ноутбуков без подсветки клавиатуры. Лампы легко подключаются через разъем USB и дают достаточно яркий для комфортной работы свет. Чаще всего светодиоды закрепляются на гибкой ножке, чтобы пользователь мог регулировать направление светового потока.
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Дополнительный аккумулятор. В поездке, путешествии или просто в суете рабочего дня не всегда есть возможность и время подзарядить аккумулятор лэптопа. Чтобы не столкнуться с проблемой севшей батареи, можно приобрести и носить с собой сменный источник энергии. Такой лайфхак подходит только для моделей со съемным аккумулятором.
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Портативную акустическую систему. Далеко не у всех ноутбуков штатные колонки способны обеспечить звук необходимой громкости и желаемого качества. Поэтому если вы используете лэптоп для просмотра фильмов с друзьями или просто хотите слушать треки с ноутбука, купите и используйте портативную акустику. Чтобы активировать устройство, достаточно подключить его шнуром к соответствующему разъему.
Используя все эти дополнительные аксессуары, вы сможете поднять комфорт использования ноутбука на более высокий уровень.Tweet