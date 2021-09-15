Гид потребителя: самые полезные аксессуары для ноутбуков

Ноутбуки – полностью самодостаточные портативные компьютеры. В их изначальной комплектации есть все, что необходимо для работы. Но чтобы использование лэптопа было не просто эффективным, а еще и максимально комфортным, к нему можно купить ряд аксессуаров. Дополнительные комплектующие могут быть совместимы с конкретной моделью: ноутбуком HP Павильон, Lenovo, Dell или устройством другой торговой марки, но чаще всего они универсальны.

Итак, что же рекомендуем приобрести специалисты:

Беспроводную мышь. Во всех лэптопах есть тачпад, который каждый производитель старается сделать удобным и функциональным. Но даже при этом многие пользователи предпочитают использовать мышку. Чтобы шнур подключенного манипулятора не мешал во время работы, лучше сделать выбор в пользу беспроводной модели. Подставку. Теоретически, ноутбуки можно устанавливать на любые поверхности. Но на практике далеко не всегда это оказывается удобно. Устройства соскальзывают с коленей, перегреваются при установке на мягкой мебели или объемных постельных принадлежностях. Чтобы не мешать работе систем охлаждения и придать ноутбуку устойчивое положение, его лучше размещать на специальных подставках. Если лэптоп склонен к перегреву, для него можно выбрать аксессуары со встроенным кулером для более эффективного охлаждения. Сумку. Чтобы обезопасить портативный компьютер от повреждений во время транспортировки, стоит приобрести чехол. Это может быть лаконичный карман с застежкой, сумка на ремне через плечо и дополнительными отделениями под аксессуары или вместительный рюкзак. Эти изделия изготавливают из плотных тканей, нередко пропитывают специальными водоотталкивающими составами, чтобы влага не проникала внутрь. Лампу USB. Этот компактный осветительный прибор будет полезен обладателям ноутбуков без подсветки клавиатуры. Лампы легко подключаются через разъем USB и дают достаточно яркий для комфортной работы свет. Чаще всего светодиоды закрепляются на гибкой ножке, чтобы пользователь мог регулировать направление светового потока. Дополнительный аккумулятор. В поездке, путешествии или просто в суете рабочего дня не всегда есть возможность и время подзарядить аккумулятор лэптопа. Чтобы не столкнуться с проблемой севшей батареи, можно приобрести и носить с собой сменный источник энергии. Такой лайфхак подходит только для моделей со съемным аккумулятором. Портативную акустическую систему. Далеко не у всех ноутбуков штатные колонки способны обеспечить звук необходимой громкости и желаемого качества. Поэтому если вы используете лэптоп для просмотра фильмов с друзьями или просто хотите слушать треки с ноутбука, купите и используйте портативную акустику. Чтобы активировать устройство, достаточно подключить его шнуром к соответствующему разъему.

Используя все эти дополнительные аксессуары, вы сможете поднять комфорт использования ноутбука на более высокий уровень.