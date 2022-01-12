Что такое «браслет выживальщика» и где он используется

Начиная с железного века и до тех пор, пока не были изобретены фрикционные спички, использование кремния и стали было наиболее распространенным методом разведения огня. Кремниевые породы, такие как кварц, агат, кремень и яшма с высоким содержанием кремнезема, необходимы для разведения огня. Эти камни имеют гладкий, стеклянный вид. В качестве второго элемента лучше использовать высокоуглеродистую сталь, потому что она мягкая и легко дает большие искры. Нержавеющая сталь слишком твердая и хрупкая, чтобы быть эффективной. Лезвия карманных ножей и стальные напильники являются двумя наиболее распространенными источниками стали.

На сайтах магазинов военторг представлены модернизированные изделия для быстрого и удобного использования: огнива и браслет из паракорда. Специалисты компании «Панцирь» рассказывают, зачем может понадобиться такой аксессуар.

Браслет из паракорда: характеристика и виды

Также известные, как «браслеты для выживания» или «браслеты из парашютного шнура», они состоят из нейлоновых плетеных шнуров, скрученных вместе, чтобы выдерживать большие нагрузки. Маленькие, но мощные, они являются универсальным инструментом для отдыхающих, альпинистов, туристов, выживальщиков, военных и любителей активного отдыха из-за их практичности и универсальности в чрезвычайных ситуациях.

Такой браслет может быть сделан из нескольких разных видов паракорда:

Тип I. Имеет минимальную прочность на разрыв 43 килограмма и одножильную пряжу.

Тип II. Встречается редко. Минимальная прочность на разрыв 181 килограмм и от четырех до семи нитей внутри.

Тип III. Идеальный паракорд для большинства любителей активного отдыха: прочный, универсальный и доступный. Минимальная прочность на разрыв 249 килограмм. Семь-девять основных нитей.

Тип IV. Исключительно прочная веревка с минимальной прочностью на разрыв 340 килограмм (11 нитей). Значительно дороже, чем предыдущий вариант, по большей части не является необходимостью для среднего любителя активного отдыха.

Настоящий военный паракорд должен быть полностью изготовлен из нейлона с семью трехслойными нитями. Коммерческий паракорд имеет тот же состав, но он также может быть однослойным или двухслойным, а внутренние нити могут быть полиэстеровыми, а не нейлоновыми.

Где используется «браслет выживальщика»

Браслеты из паракорда служат многим целям, независимо от того, распутаны они или сохранены нетронутыми, и фурнитура тоже может пригодиться. Варианты использования браслета для выживания из паракорда: