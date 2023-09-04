Гід туриста: головні визначні пам’ятки та міста Закарпаття

Закарпаття приваблює багатьох туристів природними ландшафтами, культурними традиціями, пам’ятками архітектури. Озеро Синевір, Ужгородський замок, парк Шенборна, водоспад Шипіт, Верецький перевал нікого не залишать байдужими. Кожен знайде ту локацію, яка йому буде цікава. Закарпаття – це не лише гори та замки. Варто відвідати виноробню та помилуватися страусиною фермою.

Туристичний регіон вражає унікальністю. Тут цікаво відпочивати влітку та взимку. Останні новини про Закарпаття, рясніють матеріалами які допоможуть заздалегідь ознайомитись з менталітетом та культурою цієї частини України. Сумувати не доведеться як любителям лиж у холодну пору року, так і пішим туристам, яким подобається забиратися на вершини або знайомитися з архітектурою.

Яка найпопулярніша природна локація на Закарпатті?

Одне з неймовірних місць Карпат – це водоспад Шипот. Він знаходиться у самому серці регіону. Потрібно дістатися до підніжжя гори Гімба, щоб побачити диво природи в ущелині. Багато хто вважає, що це одне із семи чудес України, яке точно треба побачити. Розпочинається водоспад від гори Великий Верх. Її висота становить 1598 м-коду, вода прозора, кристально чиста, спадає каскадами.

Водоспад популярний серед туристів у будь-яку пору року. Зима – це не завада приїхати і подивитися на диво природи, оскільки навіть за сильних морозів цей водоспад не замерзає повністю. Навесні струмінь стає сильнішим, а схил покривається зеленню та різнокольоровими квітами, кущами. Це чудова локація для яскравих та незабутніх фото.

Які замки варто подивитися на Закарпаття?

Мисливський замок графа Шенборна – це одна з локацій, яку варто відвідати. Це дивовижна архітектурна пам’ятка. Виглядає він ніби з казки і зберігся майже в первісному вигляді як зовні, так і всередині. Цікава особливість будівлі – 365 вікон, які вказують на кількість днів на рік, 52 кімнати, як і тижнів, а входів – 12, що також співвідноситься з кількістю місяців. Поруч знаходиться величезний англійський парк із власним ставком.

Також варто відвідати такі замки:

Чинадієвський;

Мукачевський;

Середнянский;

Ужгородський.

Останній оповитий великою кількістю легенд та таємниць. Невідомо, коли саме було збудовано Ужгородську фортецю, але експерти стверджують, що її створювали як оборонну споруду. Вперше про нього згадується в дев’ятому столітті, але тоді в книгах йшлося про дерев’яну, а не кам’яну будову. Тому його точна історія все ще не відома.

Де можна поправити здоров’я на Закарпатті?

Відпочинок та оздоровчі процедури туристи часто люблять комбінувати. Оптимальний варіант – це термальні джерела. Згідно з актуальною статистикою, про яку часто пишуть у новинах, їх понад п’ятдесят, і кожен відрізняється своїми властивостями.

Найпопулярніші:

Велятино;

Козіно;

Берегово.

Ще можна вирушити в село Довге чи місто Мукачево. Там не лише вражаюча архітектура, а й якісні цілющі води. Відомо, що термальні джерела багаті на кремній, калій, натрій, залізо. Слідкуючи за останніми новинами України можна завжди бути в курсі нових досягнень у курортній сфері, зокрема бальнеології.

В Україні Закарпаття вважається лідером за кількістю термальних вод. Тому це найкраще місце, де можна надовго зміцнити та відновити організм, зокрема тим, кого турбують проблеми нервової та серцево-судинної системи.