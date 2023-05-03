Головний лікар США: Самотність така ж небезпечна, як 15 цигарок на день
Головний санітарний лікар Вівек Мурті опублікував поради, де закликає ставитися до соціальної ізоляції так само серйозно, як до ожиріння чи зловживання наркотиками, зазначає Бі-Бі-Сі.
Він вважає, що майже половина американців в якийсь період життя страждали від самотності. Мурті також оприлюднив національний план відновлення соціальних зв’язків. Самотність, як повідомляється, збільшує ризик передчасної смерті на майже 30% через такі хвороби як діабет, серцевий напад, безсоння та деменція.
Нестача соціальних зв’язків, пише лікар, також має зв’язок з нижчими успіхами в навчанні та гіршою продуктивністю на роботі. Проблема загострилася через пандемію ковіду, що змусила багатьох людей скоротити коло свого спілкування.
Згідно з дослідженням, яке цитує лікар, коло спілкування людей звузилося на 16% між червнем 2019 року та червнем 2020-го. Мурті закликає докласти спільних зусиль, щоб “залагодити соціальну структуру нашої нації”, щоб “дестигматизувати самотність і змінити нашу культурну та політичну реакцію на неї”.
Його стратегія має шість напрямків, що містять зусилля з посилення соціальної інфраструктури в спільнотах, частково за рахунок використання систем громадської охорони здоров’я. Лікар закликає мати більше державних політик, спрямованих на зв’язок між людьми, розроблених за допомогою досліджень, щоб заповнити прогалини в даних про наслідки соціальної ізоляції.
Це також підкреслює необхідність більш прозорих даних від технологічних компаній і реформи цифрового середовища. Поради є частиною ширших зусиль адміністрації Джо Байдена з вирішення проблеми психічного здоров’я, заявила в понеділок прессекретар Білого дому Карін Жан-П’єр. Травень є місяцем обізнаності про психічне здоров’я у США.
У той час як такі заяви спрямовані на те, щоб підвищити обізнаність, про жодні нові обіцянки щодо федерального фінансування для боротьби з проблемою поки що не повідомлялося.