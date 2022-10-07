Гид покупателя: что такое шаровый кран и на что следует обратить внимание при выборе

Водозапорные элементы необходимы для правильного функционирования всей системы. Обязательным элементом каждой водопроводной или газовой установки являются шаровые краны, задачей которых является эффективное перекрытие потока рабочей среды. Широкий ассортимент клапанов, доступных на рынке, не облегчает выбор. Эксперты компании UKSPAR рассказывают на что следует обратить внимание при выборе шаровых кранов.

Шаровые краны состоят из корпуса, рукоятки и седла, в котором находится шар, а также обратного вала. В шаре имеется полое отверстие, через которое протекает рабочая среда (жидкая или газообразная) при открытом клапане. Клапан закрывается поворотом рукоятки, полное вращение шара полностью перекроет поток среды. Доступные на рынке шаровые краны могут быть с ограничителями или без него. Любой кран шаровый от производителя беспокоящегося о своей репутации, должен соответствовать определенным стандартам разработанным для работы в конкретной среде.

Конструкция и принцип действия шарового крана

Шаровой кран состоит из корпуса, седла с шаром, ручного рычага и отклоняющего вала. В шаре есть полое отверстие, которое позволяет воде проходить, когда клапан открыт. Однако, когда мы его закроем, шар накроет гнездо, тем самым перекрыв поток воды. Такая конструкция не позволяет частично вскрыть его – элемент либо полностью исправен, либо вышел из строя. Это предотвращает возможные утечки воды, которые мы могли бы не заметить.

Какие типы таких кранов различают?

Встречаются различные типы шаровых кранов:

кран шаровой ½ – это самое популярное решение, которое отлично подойдет для любой водопроводной установки в качестве элемента для подключения гидрошланга;

2-х дюймовый шаровой кран – он будет использоваться в качестве основного клапана подачи воды в квартиру;

3-х дюймовый шаровой кран – прекрасно дополняет участок водопровода к домашней установке. Характеризуется высокими прочностными показателями;

кран шаровой угловой – вместо классического рычага имеет бабочку. Размещается в местах с небольшим пространством – много места не занимает;

шаровой кран с резьбовым соединением – вместо классического рычага имеет бабочку. В результате его использование требует приложения большей силы;

кран шаровой с фильтром – элемент имеет встроенный фильтр, который задерживает примеси, не давая им пройти в дальнейшую часть установки;

кран водяной/ газовый шаровой – рычаги клапанов водяных кранов красного цвета, в отличие от газовых кранов, которые отличаются желтым цветом;

кран шаровой фланцевый – используется с трубами большего диаметра.

Для чего используется шаровой кран?

Шаровые краны имеют широкий спектр применения от домашней водопроводной и газовой системы до промышленного применения широкого профиля. Чаще их можно встретить в бытовых установках, подающих горячую и холодную воду — они позволяют быстро отключать и восстанавливать ее подачу, также используются они и в газовых установках и центральном отоплении.

Этот аксессуар также подходит для промышленного использования. Их можно встретить в нефтеперерабатывающей, химической или пищевой промышленности — в виде задвижек, перекрывающих подачу газа или сжатого воздуха.

Элементы такой запорной арматуры следует размещать:

перед счетчиками, перед батареями и устройствами, требующими подачи воды, перед фильтрами для воды, на ответвлениях распределительных труб, на ответвлениях от вертикали, последовательно расходящихся трубах и точках потребления, перед устройствами повышения давления воды, в местах, где должна быть обеспечена возможность перекрытия воды, вытекающей из дома, особенно при возможности замерзания воды в дальше расположенных трубах.

На что обратить внимание при выборе

При выборе такой арматуры следует обращать внимание на многие факторы, – отмечают специалисты компании. Прежде всего, следует определить назначение, так как структура крана будет варьироваться в зависимости от носителя. Затем подобрать правильный размер и определить максимальное рабочее давление и температуру среды, если это клапаны, используемые в системах горячего и холодного водоснабжения.

Клапаны, используемые для высокотемпературных жидкостей, специально разработаны для этого, они имеют прокладки для предотвращения отказов, вызванных работой под высокой температурой. Если вода в системе предназначена для потребления, клапан должен иметь соответствующий гигиенический сертификат.

С другой стороны, если это клапаны, предназначенные для использования в газовой установке, они должны соответствовать определенному стандарту, что подтверждает безопасность установки. Материал, из которого они изготовлены, имеет большое значение для долговечности и прочности клапанов. Чаще всего их изготавливают из латуни, покрытой слоем хрома. Точность охвата шара и толщина защитного слоя являются основными факторами, определяющими эффективность клапана и продолжительность его работы.

При выборе клапанов решающее значение имеет и их класс. В данном случае большое значение имеет качество, поэтому стоит выбирать фирменные проверенные решения с сертификатами качества.

Помните, что среди шаровых кранов вы найдете множество вариантов, отличающихся своей спецификой. Поэтому очень важно точно подобрать выбранный продукт к конкретной установке. Сделайте свой выбор в зависимости как от среды, протекающей через систему (в системе холодной воды будет работать другое уплотнение, так и в системе горячей воды), и от функции клапана (например, прямоточный или обратный варианты).