Гид покупателя: на что обратить внимание при выборе шкафа-купе

Шкаф-купе – максимально привычная мебель, которую можно подобрать для комнат любого размера и предназначения. Такие конструкции удастся увидеть в квартирах, домах, даже в офисах, ведь их удобство и продуманность оценили многие.

Какой вид шкафа выбрать – вопрос на который попытались дать ответ специалисты компании “ДУБОК“.

Обзор конструкций шкафов-купе

Твердо решив купить шкаф купе и отправившись в магазин, можно растеряться, ведь конструкции разные, и какая из них подойдет оптимально именно под ваши потребности, бывает сложно определить. В этом вопросе стоит разобраться.

Модульные: собери себе шкаф

Очень интересные те конструкции, которые сможете самостоятельно укомплектовать так, как пожелаете. Собирать мебель, имеющую все элементы, какие считаете необходимыми, очень удобно. Ключевая особенность состоит в том, что удается скомпоновать ее постепенно, по мере обустройства своего жилого пространства. При этом все детали модульного шкафа-купе отлично подходят друг к другу и выглядят как единая композиция.

Угловые – максимальное использование пространства

Такие шкафы идеально подходят для компактных помещений, где необходимо эффективно использовать все пространство. Это отличный выбор для комнат, где другой предмет мебели просто не поместится. Есть у таких конструкций и свои недостатки, а точнее, сложная форма, поэтому данные шкафы, как правило, стоят немного дороже и в готовом виде, и в том случае, когда заказываете их индивидуальное изготовление.

Прямые – всегда актуальная классика

Действительно, такие модели едва ли не самые разнообразные по дизайну, габаритам и наполненности. Прямые шкафы-купе подойдут для любой комнаты, они являются простой и универсальной конструкцией. Фасады можно подобрать таких вариаций исполнения:

глухие – из того же материала, что и основная часть мебели;

зеркальные – обе двери или только одна;

с фотопечатью – это декоративное решение, которое может выглядеть именно так, как вы того пожелаете.

Кроме того, есть и другие конструкции, но они на данный момент не так востребованы, как упомянутые выше.

Заказывать или покупать готовый

Мебельные магазины предлагают, как правило, два варианта – покупку уже готовых шкафов-купе или заказ по индивидуальным размерам, с подходящим именно вам наполнением и т. д. Что же лучше выбрать?

Тут все зависит от того, насколько стандартные у вас пожелания и какой имеете бюджет. Итак, если в ассортименте есть конструкция, которая удовлетворяет вас по всем параметрам, то, конечно же, гораздо удобней купить готовый шкаф. Его упакуют и отправят в ближайшее время. А значит, уже совсем скоро сможете пользоваться своей мебелью.

В том случае, если есть особые пожелания или очень важны габариты, чтобы мебель можно было четко установить в отведенное пространство, то заказывайте индивидуальное изготовление. Главное, уточните, как долго будет производиться заказанная конструкция. По срокам это не меньше 10 дней, стоит учесть, что индивидуальный заказ всегда обходится дороже. А насколько цена выше, уже зависит от сложности конструкции. Все эти вопросы можно решить в индивидуальном порядке с менеджером.