На вихідних в Україні зливи та грози, але стане ще спекотніше — прогноз (карта)

Опади очікуються на заході та півдні України в суботу, 11 червня.

У найближчі вихідні українців чекає спека. Місцями стовпчики термометрів підійматимуться до +30°…+33°. Лише на заході країни, де в суботу очікуються дощі з грозами, буде прохолодніше. У неділю опади будуть лише в окремих областях на Лівобережжі.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

Згідно з прогнозом, в Києві в суботу буде ясно і безхмарно, температура повітря вночі +18°, вдень +31°. У неділю вночі очікується +20°, а вдень — до +28°, невелика хмарність, легкий дощ.

У Львові в суботу вночі +16°, вдень +23°, невелика хмарність, гроза. У неділю вночі +14°, вдень +25°, практично безхмарно.

У Луцьку в суботу вночі +17°, вдень +24°, невелика хмарність, злива. У неділю — практично безхмарно, вночі +15°, вдень +25°.

У Вінниці в суботу буде невелика хмарність. Температура повітря +14°…+30°. У неділю температура буде +14°…+28°, невелика хмарність.

У суботу в Одесі буде невелика хмарність, температура вночі +19°, вдень +26°. У неділю — невелика хмарність, +19°…+31°.

У Харкові в суботу температура вночі складе +19°, вдень +32°, практично безхмарно. У неділю стовпчики термометрів покажуть +18°…+31°, невелика хмарність, легкий дощ.

У Дніпрі в суботу — ясно і безхмарно, температура вночі +19°, вдень +30°. У неділю температура становитиме +20°…+31°, хмарно з проясненнями.

У Сімферополі в суботу — невелика хмарність, гроза, +16°…+26°. У неділю — хмарно з проясненнями, +16°…+26°.

Жителів Маріуполя в суботу очікує ясна і безхмарна погода, температура вночі +19°, вдень +32°. У неділю вночі очікується +19°, вдень +33°, практично безхмарно.

У Краматорську в суботу буде ясно і безхмарно. Температура вночі +15°, вдень +30°. У неділю буде практично безхмарно, вночі +17°, вдень +30°.

У Сєвєродонецьку завтра буде ясно і безхмарно, температура вночі +16°, вдень +30°. У неділю — практично безхмарно, температура складе +18°, вдень +31°.