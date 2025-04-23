Поліція попереджає: відчинені вікна – прихована небезпека

Щороку десятки дітей платять життям через відчинені вікна та необачність дорослих. Відчинені вікна — звична картина для теплого сезону з весни до осені, проте вони несуть небезпеку, якщо у сім’ї є маленькі діти.

Трагедії трапляються, коли діти, сприймаючи москітні сітки за перешкоду, спираються на них і разом із нею випадають. А така сітка не витримує навіть ваги однорічного малюка. У більшості випадків маленькі діти отримують важкі травми, що потребують тривалого лікування й реабілітації. На жаль, трапляються й трагедії, коли дитина гине на місці або дорогою до лікарні.

Нагадаємо прості, але життєво важливі правила безпеки:

не грайтеся з дитиною на підвіконні та не дозволяйте їй там сидіти;

встановіть засоби дитячого захисту на вікна, решітки або зніміть ручки;

не розміщуйте меблі біля вікон, аби дитина не могла вилізти на підвіконня;

пам’ятайте, що москітні сітки — це захист від комах та вони не витримують ваги дитини;

провітрюйте кімнати кватирками або відкривайте вікна у вертикальній площині;

пояснюйте дітям небезпеку відкритих вікон;

навіть виходячи з кімнати на кілька хвилин — зачиняйте вікна.

Батьки, бережіть своїх дітей! Пам’ятайте: відчинене вікно — це завжди ризик для малечі. Турбота — це не обмеження, а прояв любові, що передбачає передусім увагу до безпеки.

Будьмо обережні вдома так само, як і на вулиці.

Патрульна поліція України