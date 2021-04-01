Получить спецпропуск на проезд в столичном транспорте? Уж лучше пешочком

Киевская городская государственная администрация обнародовала порядок получения спецпропусков на проезд в общественном транспорте во время локдауна с 5 до 16 апреля.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.

«Для получения спецпропусков руководители предприятий и организаций должны прислать письмо на директора Департамента транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации)», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в письме необходимо указать:

• название предприятия;

• обоснование необходимости получения спецпропусков;

• обоснование количества спецпропусков с указанием штатной численности работников предприятия;

• реквизиты предприятия с указанием расположения предприятия — адреса и районы г. Киева;

• контактное лицо для получения спецпропусков с указанием номера телефона.

«По результатам рассмотрения письма, контактное лицо будет сообщено о месте и времени получения спецпропусков. Обращаем внимание, что количество спецпропусков ограничено. Жалобы от физических лиц не принимаются. Отметим, что оплата проезда осуществляется на общих основаниях», — отмечается в сообщении.

Так, специальный пропуск для проезда в общественном транспорте должен содержать следующую информацию:

• Название предприятия (учреждения), организации.

• Фамилия, имя, отчество и должность лица, получающего специальный пропуск для проезда в общественном транспорте.

• Мокрая печать предприятия (учреждения), организации и подпись руководителя этого учреждения.

• Срок действия специального пропуска для проезда в общественном транспорте до 16.04.2021.

• Специальный пропуск для проезда в общественном транспорте действителен при предъявлении служебного удостоверения или паспорта или водительского удостоверения и наличии у лица средств индивидуальной защиты и оплаченного проезда.