Получить спецпропуск на проезд в столичном транспорте? Уж лучше пешочком
Киевская городская государственная администрация обнародовала порядок получения спецпропусков на проезд в общественном транспорте во время локдауна с 5 до 16 апреля.
Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.
«Для получения спецпропусков руководители предприятий и организаций должны прислать письмо на директора Департамента транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации)», — говорится в сообщении.
Сообщается, что в письме необходимо указать:
• название предприятия;
• обоснование необходимости получения спецпропусков;
• обоснование количества спецпропусков с указанием штатной численности работников предприятия;
• реквизиты предприятия с указанием расположения предприятия — адреса и районы г. Киева;
• контактное лицо для получения спецпропусков с указанием номера телефона.
«По результатам рассмотрения письма, контактное лицо будет сообщено о месте и времени получения спецпропусков. Обращаем внимание, что количество спецпропусков ограничено. Жалобы от физических лиц не принимаются. Отметим, что оплата проезда осуществляется на общих основаниях», — отмечается в сообщении.
Так, специальный пропуск для проезда в общественном транспорте должен содержать следующую информацию:
• Название предприятия (учреждения), организации.
• Фамилия, имя, отчество и должность лица, получающего специальный пропуск для проезда в общественном транспорте.
• Мокрая печать предприятия (учреждения), организации и подпись руководителя этого учреждения.
• Срок действия специального пропуска для проезда в общественном транспорте до 16.04.2021.
• Специальный пропуск для проезда в общественном транспорте действителен при предъявлении служебного удостоверения или паспорта или водительского удостоверения и наличии у лица средств индивидуальной защиты и оплаченного проезда.