У Бердичеві лише завдяки прокуратурі та суду зобов’язати постачальника газу повернути 180 тис. грн
За позовом Бердичівської окружної прокуратури рішенням Господарського суду міста Києва визнано недійсними додаткові угоди до договору постачання газу навчальному закладу та стягнуто з товариства-постачальника зайво одержані кошти.
Відповідно до укладеного комунальним навчальним закладом «Бердичівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» Житомирської обласної ради (тепер Бердичівська спеціальна школа) договору, приватне товариство зобов’язалося поставити у 2020 році 160 тис. м3 природного газу для потреб навчального закладу.
Однак прокурори встановили, що згодом безпідставно, без належного обґрунтування щодо змін ринкових цін укладено ще 9 додаткових угод до договору, якими ціну газу було збільшено з одночасним зменшенням кількості кубометрів газу. Такими діями порушено вимоги Закону України «Про публічні закупівлі» та умови договору.
Унаслідок цього товариство фактично кошти одержало, а природного газу не поставило на 180 тис. грн.
Пресслужба Житомирської обласної прокуратури