Рада провалила законопроект об отсрочке введения кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей

Верховная Рада Украины провалила голосование за законопроект, который предусматривает отсрочку обязательного использования кассовых аппаратов для некоторых категорий физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Законопроект № 4313-д поддержали только 17 народных депутатов (при 226 минимально необходимых): 13 – от “Слуги народа”, 4 внефракционных.

Стоит отметить, что этот законопроект ранее был направлен на доработку в комитет и сегодня вынесен на повторное первое чтение.

Один из инициаторов законопроекта, нардеп от “Слуги народа”, глава финансового комитета Даниил Гетманцев сегодня предложил депутатам снять доработанный документ с рассмотрения, потому что он “неоднозначный и спорный”.

“Мы провели дополнительные консультации. Вопрос неоднозначен и спорный. Оно, с одной стороны, порождает боль и страхи и предпринимателей, а с другой – принятие невзвешенного решения приведет к нарушению прав 40 млн наших граждан, которые требуют введения чека. Учитывая это, мы должны найти компромисс. Поэтому я предлагаю снять этот вопрос сегодня с рассмотрения, создать рабочую группу и разработать компромиссный законопроект, который бы устроил всех”, – отметил Гетманцев.

Нардепы от ряда фракций раскритиковали законопроект. Возле президиума прошло совещание при участии замглавы Парламента Елены Кондратюк и руководителей фракций.

В итоге законопроект был вынесен на голосование в первом чтении и провален (так как Рада уже зашла в рассмотрение документа, его нельзя было просто снять).

Доработанным законопроектом предлагалось отсрочить обязательное использование кассовых аппаратов для ФЛП (для плательщиков единого налога второй-четвертой групп), кроме тех, которые осуществляют “рисковые” виды деятельности, с 1 апреля 2021 года до 1 января 2022 года.

Рисковые виды операций – это: реализация товаров (предоставление услуг) через Интернет; реализация технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту; реализация лекарственных средств, изделий медицинского назначения и оказание платных услуг в сфере здравоохранения; реализация ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней и полудрагоценных камней; розничная торговля подержанными товарами в магазинах; деятельность туристических агентств, туристических операторов; деятельность гостиниц и прочее.

То есть в случае принятия законопроекта при осуществлении этих видов деятельности нужно было бы применять РРО уже в 2021 году.

В случае добровольного установления и начала применения РРО предпринимателями, которые не обязаны их применять с 1 января 2021 года, предлагалось предоставить им право на получение одноразовой денежной помощи из бюджета.

Стоит отметить, что ранее сегодня в чате “Слуги народа” происходила оживленная дискуссия по поводу данного документа. В частности, отмечалось, что к “законопроекту Гетманцева много вопросов от депутатов” и он “не зайдет”.

“Были одни договоренности, на выходе получилось другое”, – написал один из “слуг”.