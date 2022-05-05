Рынок труда требует множество квалифицированных специалистов в области IT

Немногие отрасли развиваются так же быстро, как IT. Хотите ли вы заниматься разработкой продуктов, проектированием систем или компьютерными играми, есть профессии, которые требуют умения программировать, создавать дизайн или управлять проектами. Поскольку во многих других профессиях не наблюдается такого же повышения заработной платы или уровня найма, многие сегодня хотят переквалифицироваться в эти специальности.

Сегодня IT-навыки востребованы практически во всех отраслях, отмечают специалисты Lemon School. Технологии становятся все более важной частью общества и нашей жизни. Те, кто обучен IT, рассматриваются как связующее звено между технологиями, обществом и людьми, благодаря которым все работает. Поэтому многие ищут лучшие курсы IT Киев, Харьков, Днепр и другие большие города Украины сегодня являются центрами притяжения для желающих пройти айти обучение и устроиться на работу по новой специальности.

IT — широкая область со многими ролями

ИТ означает информационные технологии, и это очень широкая область. Самой основой IT является работа с информацией, например, путем сбора, обработки, структурирования, анализа, представления и обмена. На практике это означает, что в IT-сфере существует множество профессий. Среди наиболее распространенных задач — разработка программного обеспечения и систем, управление эксплуатацией, безопасностью и обслуживанием компьютерных систем, планирование, управление проектами и реклама и продвижение.

Вот некоторые из наиболее распространенных профессий в этой области:

Программисты дают компьютеру команды для получения необходимых функций. Программист обычно получает инструкции от разработчика системы, который провел анализ потребностей и описал, что необходимо сделать. Затем программист переводит эти инструкции на языки программирования. Существует много разных языков, и программист обычно специализируется на некоторых из них.

дают компьютеру команды для получения необходимых функций. Программист обычно получает инструкции от разработчика системы, который провел анализ потребностей и описал, что необходимо сделать. Затем программист переводит эти инструкции на языки программирования. Существует много разных языков, и программист обычно специализируется на некоторых из них. Сетевые специалисты работают с технической инфраструктурой организации, такой как телефония, веб-решения и компьютеры, подключенные к сети.

работают с технической инфраструктурой организации, такой как телефония, веб-решения и компьютеры, подключенные к сети. Разработчики систем разрабатывают и развивают компьютерные и IT-системы, такие, как финансовые системы и системы управления производственными процессами. Это также может быть управление разработкой программного обеспечения и разработкой приложений.

разрабатывают и развивают компьютерные и IT-системы, такие, как финансовые системы и системы управления производственными процессами. Это также может быть управление разработкой программного обеспечения и разработкой приложений. Администратор — это тот, кто поддерживает и управляет работой IT-решений и платформ, например, добавляя функции и пользователей, наблюдая, когда пришло время обновиться и т. д.

— это тот, кто поддерживает и управляет работой IT-решений и платформ, например, добавляя функции и пользователей, наблюдая, когда пришло время обновиться и т. д. Веб-разработчики работают над разработкой продуктов и услуг для Интернета, таких как веб-сайты, приложения или системы электронной коммерции.

Это лишь некоторые из профессий, которые объединяются в понятие IT. Вы можете работать со всем: от управления проектами, производства и анализа до продаж, развлечений и игр. Возможности в IT безграничны. Все начинается с интереса и хорошего образования.

Рынок труда требует квалифицированных специалистов в области IT

Сейчас IT-индустрия требует квалифицированных специалистов. Нехватка квалифицированных кадров продолжается уже несколько лет и не собирается уменьшаться. Многое зависит от крупных изменений, работающих в условиях оцифровки все большего количества услуг. Независимо от типа рассматриваемой области или бизнеса, существует потребность в знающих IT-специалистах, которые могут адаптировать услуги и сервисы в соответствии с техническим развитием.

Согласно исследованию бизнес-тенденций, 50 процентов зарегистрированных на бирже компаний заявляют, что они не могут расти такими темпами, как им хотелось бы, из-за отсутствия квалифицированных специалистов в области IT. По данным Европейской комиссии, сегодня в Европе нехватает больше 1 миллиона программистов. Образование в области IT — один из самых безопасных способов получить работу.

Существуют некоторые различия между различными IT-профессиями, например, спрос на системных ученых, программистов, инженеров в области данных и специалистов по информатике очень высок. С другой стороны, для веб-мастеров и веб-дизайнеров конкуренция за рабочие места немного выше.

В целом, IT — это та область, где легко найти работу. Имея хорошее образование, вы можете выбирать между предлагаемыми вакансиями и находить именно то, что вам больше всего подходит. У вас также есть возможность работать за границей, потому что спрос велик на международном уровне. Зарплата варьируется в зависимости от того, в какой области вы работаете, какое у вас образование и опыт и т. д.