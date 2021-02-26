Ще одна міськрада закликає Зеленського заборонити ОПЗЖ та партію Шарія

Джерело: звернення до президента України, голови Верховної Ради, секретаря Ради національної безпеки і оборони, ухвалене на сесії 26 лютого, яке наводить сайт міськради.
Дослівно: «На тридцятому році незалежності нашої держави українці все ще змушені позбуватися колоніального минулого та російського впливу у всіх сферах нашого життя. Революція Гідності призвела до заборони проросійських антиукраїнських партій – Комуністичної партії та Партії регіонів.
Однак, і після Революції Україна змушена протистояти гібридній війні з російським впливом. Окрім боротьби, що ведеться за суверенітет на східних кордонах, є і внутрішній ворог, який розхитує ситуацію та підточує основи державотворення.
Деталі: Івано-франківські депутати зазначають, що члени вищезазначених політичних партій своєю діяльністю відверто заграють з країною агресором Російською Федерацію, що несе велику загрозу для економічного, політичного, соціального життя української держави.
Маніпулюючи нормами моралі, питаннями мови та «дружби з Російською федерацією» ці проросійські сили сприяють розколу українського суспільства.
Такі рішучі кроки, за словами депутатів, необхідні для перемоги національних інтересів України в гібридній війні з московським окупантом.
Що передувало: 25 лютого Чернівецька міська рада ухвалила звернення до президента, Верховної Ради, Міністерства юстиції та РНБО з проханням заборонити діяльність партії «Опозиційна платформа — за життя» та партії Шарія.