Ще одна міськрада закликає Зеленського заборонити ОПЗЖ та партію Шарія

Депутати міської ради Івано-Франківська закликали вищу владу країни на законодавчому рівні заборонити фактичну діяльність партій «Опозиційна платформа — за життя» та «Партія Шарія» як таких, що просувають інтереси російського агресора.

Джерело: звернення до президента України, голови Верховної Ради, секретаря Ради національної безпеки і оборони, ухвалене на сесії 26 лютого, яке наводить сайт міськради.

Дослівно: «На тридцятому році незалежності нашої держави українці все ще змушені позбуватися колоніального минулого та російського впливу у всіх сферах нашого життя. Революція Гідності призвела до заборони проросійських антиукраїнських партій – Комуністичної партії та Партії регіонів.

Однак, і після Революції Україна змушена протистояти гібридній війні з російським впливом. Окрім боротьби, що ведеться за суверенітет на східних кордонах, є і внутрішній ворог, який розхитує ситуацію та підточує основи державотворення.

Сьогодні є шанс успішно завершити цю боротьбу. Тож просимо вас підготувати та ухвалити законопроєкт і відповідні регуляторні акти, які б заборонили фактичну діяльність партій «Опозиційна платформа — за життя» та «Партія Шарія» як таких, що відстоюють та активно просувають інтереси російського агресора».

Деталі: Івано-франківські депутати зазначають, що члени вищезазначених політичних партій своєю діяльністю відверто заграють з країною агресором Російською Федерацію, що несе велику загрозу для економічного, політичного, соціального життя української держави.

Маніпулюючи нормами моралі, питаннями мови та «дружби з Російською федерацією» ці проросійські сили сприяють розколу українського суспільства.

Такі рішучі кроки, за словами депутатів, необхідні для перемоги національних інтересів України в гібридній війні з московським окупантом.

Що передувало: 25 лютого Чернівецька міська рада ухвалила звернення до президента, Верховної Ради, Міністерства юстиції та РНБО з проханням заборонити діяльність партії «Опозиційна платформа — за життя» та партії Шарія.