Що таке правильний прикус зубів та як бути, коли він неправильний?

Проблема нерівного змикання зубних рядів може спричинити не тільки дефекти зовнішності, а й сприяти розвитку серйозних патологій. Сформувати правильний прикус зубів покликані різні методи стоматологічного лікування, що ґрунтуються на застосуванні ортодонтичних систем.

Усунути неправильний прикус за допомогою сучасних інструментів можна звернувшись до клініки Люмі-Дент. Після проведення огляду та консультації стоматолог підбере оптимальну методику виправлення та розробить індивідуальний план корекції. Сертифікована лікарка MRC Company та Invisalign Company Ковальчук Юлія Сергіївна розповідає про причини та ознаки неправильного прикусу та сучасні методи його корекції.

Причини та ознаки неправильного прикусу

Розвиток неправильного змикання зубних рядів може спостерігатися внаслідок аномалій будови щелепи.

Причинами можуть стати генетична схильність людини, шкідливі звички пацієнта, неправильне положення язика під час розмови, порушення постави та проблеми з носовим диханням.

Звернення до стоматолога та виправлення прикусу необхідне за таких ознак:

виражені диспропорції обличчя;

явні дефекти мови;

порушення жувальної активності;

проблеми з диханням та м’язовим тонусом.

Негативні наслідки нерівного прикусу можуть торкатися різних систем організму і викликати появу захворювань. Надмірне навантаження, що виникає в м’язах через неправильне розташування щелеп, викликає відчуття дискомфорту у пацієнта, відбивається на зовнішності та роботі органів дихання.

Методи корекції прикусу

Варіантів, як виправити прикус, може бути запропоновано декілька – вони включають як хірургічне втручання, так і застосування ортодонтичних конструкцій.

Найбільш популярним способом вирівнювання зубних рядів у стоматології є встановлення спеціальних систем, виготовлених з урахуванням індивідуальних особливостей щелепної будови пацієнта.

Види ортодонтичних конструкцій:

брекети;

платівки;

трейнери;

елайнери.

Установка брекетів дозволяє виправляти проблеми будь-якого ступеня порушення. Пластинки та трейнери є оптимальним рішенням для усунення патології у дитини до 12 років.

Прозорі капи забезпечують непомітність коригувального пристрою на зубах, але вимагають тривалого часу та купівлі кількох комплектів систем. Інструментом виправлення прикусу можуть також виступати вініри або коронки.

Невеликі дефекти можуть бути усунуті виконанням вправ міотерапії – процедури актуальні для дітей та передбачають роботу з лицьовими м’язами. Хірургічні маніпуляції виконуються у вигляді щелепної остеотомії чи естетичної геніопластики.

Процедура вирівнювання прикусу

Виправляється прикус у дітей та дорослих за конкретною програмою, розробленою індивідуального для кожного пацієнта.

Лікар здійснює огляд ротової порожнини, при виявленні захворювань зуби підлягають терапевтичному лікуванню. Виготовлення та встановлення ортодонтичних систем допускається лише за умови здорової порожнини рота.

Етапи корекції прикусу:

проведення рентгенологічного обстеження;

складання плану за допомогою комп’ютерної програми;

зняття зубних знімків;

виготовлення конструкції, що вирівнює;

примірка та фіксація системи.

Пацієнт має право вибрати матеріал, з якого буде виготовлена ​​система, що вирівнює – це можуть бути недорогі пластикові або металеві брекети, а також ефектні сапфірові або керамічні системи.

Щоб виправити прикус, знадобиться кілька візитів до лікаря – ортодонт регулярно коригує навантаження елементів, що вирівнюють, на зуби. Після закінчення курсу корекції оцінюється результат і встановлюють ретейнери, що запобігають ризику зміщення молярів.