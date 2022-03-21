«Сухий закон»: у Бердичеві знищили 12 самогонних апаратів та 480 літрів самогону

У Бердичеві під час перевірок у громадян виявили та знищили 12 самогонних апаратів, вилили 480 літрів самогону та 4900 літрів закваски.

Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомляє Бердичівська міська рада, передає УНН.

Як повідомили у міській раді, під час перевірок ринків “Центральний”, “Привокзальний”, “Північний” та “Червона Гора” виявлено факти зберігання та збуту спиртних напоїв, 82 л безакцизу та 160 л самогону.

Під час перевірок місць збуту спиртного по місту Бердичеву виявлено низку фактів зберігання та збуту за місцем проживання громадян. Виявлено в цілому та знищено шляхом пошкодження 12 самогонних апаратів, шляхом виливання 4 900 л закваски та 480 л самогону.

Під час перевірок Бердичівського району, знищено 7 самогонних апаратів, 2 460 л закваски та 230 л самогону.

У цілому знищено:

– 7 360 л закваски;

– 1 052 л спиртного, самогону та безакцизу,

– 19 самогонних апаратів.