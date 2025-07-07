TPU для AI: що це таке та як використовується в машинному навчанні

У світі штучного інтелекту, де швидкість обробки даних визначає конкурентоспроможність, апаратні рішення набувають особливого значення. Якщо ще кілька років тому всі AI-моделі запускалися виключно на GPU, то тепер на арену вийшли Tensor Processing Unit (TPU). Ці чипи створені спеціально для машинного навчання та нейронних мереж, і вони змінюють уявлення про те, як можна ефективно працювати з великими моделями. Експерти компанії De Novo, пояснюють що таке TPU, чим вони відрізняються від GPU, і де їх можна використовувати вже зараз в Україні.

Що таке TPU простими словами?

Це спеціалізований процесор, розроблений компанією Google для прискорення обчислень, пов’язаних із машинним навчанням. Його головна мета — ефективна робота з тензорами, які є базовими структурами даних у нейронних мережах. Якщо CPU — це універсальний працівник, GPU — паралельний виконавець складних задач, то TPU — це вузькоспеціалізований інструмент, оптимізований для виконання саме операцій глибокого навчання.

TPU добре працює з фреймворком TensorFlow, який розроблявся з урахуванням можливостей цього процесора. Завдяки архітектурі, що орієнтована на матричні множення, TPU дозволяє навчати великі моделі в десятки разів швидше, ніж CPU, і в кілька разів ефективніше, ніж стандартні GPU у деяких завданнях. Це особливо помітно при запуску великих мовних моделей, обробці зображень або створенні рекомендаційних систем у реальному часі.

TPU vs GPU: у чому різниця та що краще для AI?

Попри те, що як TPU, так й GPU використовуються для навчання та інференсу моделей штучного інтелекту, вони мають різну архітектуру і підходять до різних завдань. GPU — це багатофункціональний інструмент, який добре працює з різноманітними фреймворками (PyTorch, TensorFlow, JAX тощо) і підтримується більшістю інструментів. Його гнучкість робить його популярним у дослідницьких проєктах, стартапах і на ранніх етапах розробки моделей.

TPU, навпаки, має вузьке призначення. Він розкриває весь потенціал при роботі саме з TensorFlow та великими масивами даних. У задачах, де важлива швидкість і ефективність на масштабі — наприклад, інференс моделей у продакшені або навчання LLM — TPU може бути значно вигіднішим. Проте його інтеграція потребує глибшого розуміння інструментів і часто передбачає певну адаптацію коду.

Якщо говорити про вибір між цими двома типами процесорів, то відповідь залежить від ваших цілей. Якщо ви лише тестуєте гіпотези — GPU може бути зручнішим. Якщо ж ви запускаєте серйозні AI-системи з високими навантаженнями — варто звернути увагу на TPU.

Де можна орендувати TPU для глибокого навчання?

Довгий час TPU були доступні лише через глобальні хмарні платформи, але ситуація змінюється. Українські провайдери, вже пропонують сервіси з доступом до сучасних обчислювальних ресурсів, включно з GPU/TPU та спеціалізованими прискорювачами на базі найкращих у галузі рішень (зокрема AI NVIDIA), зазначають експерти компанії De Novo. Вони мають інфраструктуру, яка відповідає найвищим вимогам щодо безпеки, надійності та продуктивності, та постійно розширює можливості для клієнтів.

Сьогодні такі компанії пропонують комплексні хмарні інфраструктури з TPU для AI-проєктів будь-якого рівня, а також надає допомогу й консультації у впровадженні хмарних рішень. Це означає, що ви можете отримати не просто доступ до TPU, а повну екосистему — від зберігання даних до навчання моделі та її розгортання.

Такі кейси вже реалізуються у співпраці з фінансовим і телеком-сектором, де штучний інтелект використовується для прогнозування ризиків, виявлення шахрайства і покращення клієнтського досвіду.

TPU — це потужний інструмент для тих, хто серйозно працює з глибоким навчанням. Вони не замінюють GPU повністю, але значно розширюють можливості, особливо для великих моделей та інтенсивних обчислювальних задач. Завдяки своїй архітектурі TPU дозволяють досягати високої швидкості навчання і ефективності використання ресурсів. Обираючи платформу для роботи з AI, важливо мати під рукою не лише обчислювальні потужності, а й експертизу, зазначають фахівці De Novo. TPU — це технологія майбутнього, яку вже можна використовувати просто зараз, резюмують вони.