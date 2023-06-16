Центр громадського здоров’я застерігає від «вітрянкових вечірок»: це небезпечно для здоров’я дитини

Нещодавно соцмережами ширилось відео, де лікарка розповідала про звернення мами, дитина якої інфікувалася вітряною віспою на так званій вітрянковий вечірці: у дитини була гарячка, висип по всьому тілу, зокрема в роті та на статевих органах, тому дитина відчувала дискомфорт при сечовипусканні, прийомі їжі та постійно плакала, виражений свербіж. Виявляється, такі ледь не середньовічні речі як “вітрянкові вечірки” досі практикуються, а замість безпечного щеплення дітей “примусово” інфікують задля формування імунітету від вітряної віспи. Чому такі “вечірки” небезпечні для дитини та у чому перевага щеплення – пояснюємо далі.

Що таке “вітрянкові вечірки”?

Як явище “вітрянкові вечірки” з’явилися в середині минулого століття. Навколо хворої на вітряну віспу дитини збирався натовп здорових дітей, і через кілька днів більшість з них занедужувала. Вважалося, що отриманий таким чином імунітет зможе захищати дитину набагато краще, а отримані в результаті захворювання ускладнення сприймалися як належне. Основними причинами проведення “вечірок” був низький рівень обізнаності населення щодо небезпеки інфекції.

Природний перебіг вітряної віспи VS щеплення: у чому перевага вакцинації

Природний перебіг більшості дитячих інфекцій найчастіше непередбачуваний. Одна дитина може переносити вітряну віспу без ускладнень, інша же потрапить в реанімацію. Пускати протікання інфекційного захворювання на самоплин та свідомо, без видимих причин відмовлятись від вакцинації — як мінімум безвідповідальність батьків.

Навантаження на імунітет при природному інфікуванні та при введенні вакцини розрізняються в кілька разів. Так, при природному перебігу хвороби, імунітет дитини бореться з тисячами вірусів, які при цьому вражають все нові й нові клітини. При введенні вакцин, в організм потрапляє лише та кількість ослаблених або інактивованих вірусних частинок, яка необхідна для вироблення специфічних антитіл. Після вакцинації виникає не хвороба, а специфічний імунітет, який надійно захищає дитину.

При природному інфікуванні на вітряну віспу деякі наслідки хвороби дають про себе знати через довгі роки. У випадку з вітряною віспою — живий вірус залишається «спати» в нервових волокнах. При зниженні імунітету, стресі та інших несприятливих станах вірус стає знову активним, проявляючись у вигляді оперізуючого герпесу.

Обравши своєчасну вакцинацію, ви захистите свою дитину не тільки від хвороби, але і від негативних віддалених наслідків.

Про вітряну віспу та ускладнення

Вітряна віспа — одна із найпоширеніших інфекцій у світі. За рівнем захворюваності вона поступається лише грипу та іншим гострим респіраторним вірусним інфекціям.

Чомусь у суспільства склалася думка про вітрянку як про легку інфекцію.

Перебіг вітряної віспи здебільшого легкий. Проте, в 1 з 50 випадків спостерігають ускладнення, серед яких найтяжчими є запалення головного мозку (енцефаліт) та легень (пневмонія).

Серед можливих наслідків вітрянки виділяють:

порушення зору, неврит зорового нерва – вірус при недотриманні особистої гігієни може поширюватися на рогівку, і тоді висипання можна спостерігати навіть на білку ока, а над ним з’являються бульбашки, потім шрами, що позначається на зорі.

ураження головного мозку – при несприятливому перебігу є ризик ураження нервових клітин та оболонок мозку, що виявлятиметься головним болем, судомами, втратою свідомості, паралічем лицьових нервів.

ларинготрахеїт – проявляється хворобливістю у горлі, надривним кашлем, що пояснюється появою висипу на слизовій оболонці верхніх дихальних шляхів.

міокардит – запалення серцевого м’яза, тяжке ускладнення, яке потребує негайної допомоги спеціаліста.

стоматит – на слизовій порожнині рота також утворюються бульбашки, лопаючись, вони призводять до утворення виразок з вираженою хворобливістю та запаленням слизової оболонки.

Виникають ускладнення частіше у дорослих із ослабленою імунною системою. При цьому чим старша людина, тим складніше буде проходити лікування

Тяжким перебігом характеризується перебіг вітрянки у немовлят, підлітків та дорослих. Небезпеку для плоду складає перенесення вітрянки вагітною, особливо на ранніх термінах та перед пологами.

Після перенесеної інфекції збудник, без будь-яких клінічних проявів, може роками зберігатися в організмі та провокувати у старшому віці інші захворювання — оперізуючий герпес, який можна розглядати як пізній рецидив.

Щеплення проти вітряної віспи: кому рекомендовано, де зробити

Сьогодні, в століття доказової медицини, захищати дитину від інфекцій можна і потрібно за допомогою простої процедури вакцинації. В Україні вакцинація проти вітряної віспи не є обов’язковою, а є рекомендована.

Щеплення показане тим, хто раніше не хворів на вітряну віспу.

Групи населення, яким рекомендовано проводити щеплення:

здорові діти, які досягли 12-місячного віку і не хворіли на вітряну віспу;

діти при вступі до дитячого дошкільного закладу та школи, які раніше не хворіли на вітряну віспу;

працівники охорони здоров’я, освіти, які мають високий ризик інфікування і не хворіли на вітряну віспу.

здоровим дорослим людям, щоб уникнути зараження;

здоровим дорослим людям, які контактували з хворим, рекомендовано проводити екстрену вакцинацію від вітряної віспи протягом 72 годин після потенційно небезпечного контакту

Вакцинацію проводять зареєстрованими в Україні вакцинами відповідно до інструкції із застосування. Оскільки вакцинація від вітряної віспи не входить до Календаря профілактичних щеплень, для громадян вакцина не є безкоштовною. Придбати вакцину можна в аптечній мережі за власні кошти громадян, кошти підприємств, установ, організацій та з інших джерел не заборонених законодавством.

Центр громадського здоров’я МОЗ України