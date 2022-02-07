У Рівному затримали зловмисників, які ошукали пенсіонерку на суму понад ₴140 тисяч

5 лютого працівники карного розшуку Рівненського РУП встановили місце знаходження зловмисників за годину після повідомлення від потерпілої 87-річної рівнянки. Спільно з патрульними поліцейськими їх затримати на виїзді з обласного центру.



Близько 12 години до пенсіонерки зателефонував невідомий та повідомив, що нібито її невістка потрапила у ДТП, має складні переломи ніг, а на лікування терміново потрібні гроші. Після цього, аби забрати кошти, до будинку зайшов чоловік та представився працівником правоохоронних органів. Жінка віддала зловмиснику свої заощадження — 30 тисяч гривень та 4 тисячі доларів. Той перерахував гроші та сказав, аби вона писала заяву на ім’я головного лікаря, щоб «потерпілу» швидше прооперували. Коли жінка віддала «клопотання», аферист зник.

У результаті проведених невідкладних розшукових заходів оперативникам вдалося встановити місцезнаходження зловмисника та його спільника, які на таксі рухалися за межі Рівного. Ними виявилися 37-річні жителі обласного центру. Поки один «відбирав заяву», інший — чекав на вулиці.

Під час поверхневої перевірки у чоловіків виявили та вилучили гроші, отримані злочинним шляхом, які вони ще не встигли витратити. Крім того, у кишені одного із них була пластикова колба із сухою речовиною зеленого кольору, схожою на марихуану, та блістер із таблетками метадону.

Обох чоловіків затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі Рівненського районного управління поліції уже повідомили їм про підозру у вчиненні крадіжки, поєднаної із проникненням у житло, за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Крім того, за фактом зберігання наркотичних засобів без мети збуту триває досудове розслідування за частиною 1 статті 309 КК України.

Вирішується питання про обрання чоловікам запобіжного заходу.

У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють їхню причетність до аналогічних злочинів.

У скоєному зловмисники не зізнаються, а причетність до злочину — заперечують.

Відділ комунікації поліції Рівненської області