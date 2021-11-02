У Києві відкрили перші пункти підтримки додатку «Дія» (адреси)

У Києві, в трьох пунктах вакцинації запрацювали перші пункти команди підтримки “Дії”. Там громадянам допомагатимуть самостійно генерувати цифрові сертифікати.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Запускаємо пункти команди підтримки “Дії” з COVID-сертифікатами офлайн у Києві. Ми підкажемо, як вам одразу після вакцинації самостійно згенерувати сертифікат.

За його словами, такі пункти вже функціонують в таких столичних центрах вакцинації:

Центральний залізничний вокзал, пл. Вокзальна, 1;

ТЦ River Mall, Дніпровська набережна, 12;

НСК Олімпійський, вул. Велика Васильківська, 55.

Міністр також додав, що пункти підтримки незабаром запрацюють ще у двох місцях.

Як відомо, в Україні спростили процес генерації COVID-сертифікатів у мобільному застосунку “Дія”. Відтепер документ про вакцинацію можна отримати без Photo ID.

Нагадаємо, українці, які отримали щеплення проти COVID-19 за кордоном, можуть отримати в Україні міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Для цього вони мають звернутися до сімейного лікаря.

До слова, комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт, що передбачає посилення відповідальності за виготовлення та використання фальшивих COVID-документів. // «Прямий»