У Львові відбулась смолоскипна хода до дня народження Бандери (відео)

1 січня 2025 року Україна відзначає 116-ту річницю від дня народження Бандери

У середу, 1 січня, у Львові відбулося пам’ятне віче з нагоди 116-ї річниці від дня народження провідника Організації українських націоналістів Степана Бандери. Світлини із заходу потрапили в мережу.

Like

Tags:

You may also like...