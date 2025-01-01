У Львові відбулась смолоскипна хода до дня народження Бандери (відео)

Акцію влаштували біля пам’ятника Бандері, на площі Кропивницького. Там же провели молебень за Україну.

Так, керівництво міста та області, військові й представники громадськості поклали квіти до пам’ятника Бандері.

Увечері пройшла традиційна смолоскипна хода вулицями Львова. Учасники ходи нагадали, що ідеї Бандери є живими й сьогодні, надихаючи нас на боротьбу за свободу та незалежність у складні часи.

У Львові відбувається смолоскипна хода на честь дня народження Степана Бандери pic.twitter.com/ZalIhcf3OX — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 1, 2025

Степан Бандера народився 1 січня 1909 року в селі Старий Угринів на Івано-Франківщині у сім’ї греко-католицького священника. З юних років він проявляв непохитну відданість ідеї української державності. У 1929 році став членом ОУН, а в 1933 році очолив її крайову екзекутиву на західноукраїнських землях.

Бандера був організатором багатьох акцій, спрямованих на захист прав українців. У 1940 році очолив революційне крило ОУН, яке послідовно боролося за створення незалежної Української держави. Його діяльність принесла йому славу, але також і небезпеку: у 1959 році він трагічно загинув у Мюнхені від руки агента КДБ.

Нагадаємо, 1 січня 2025 року Україна відзначає 116-ту річницю від дня народження лідера Організації українських націоналістів, символу українського спротиву – Степана Бандери. // Главком