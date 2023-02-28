У Мінреінтеграції розповіли як українці, що виїхали до Польщі, можуть перевести свою пенсію
Українці пенсійного віку, які виїхали до Польщі, рятуючись від війни, можуть отримувати свої пенсійні виплати. До речі, наразі розглядається питання стосовно отримання таких виплат й через поштові відділення.
В Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли, що потрібно зробити українцям пенсійного віку у Польщі, щоб отримувати виплати.
Насамперед необхідно повідомити про своє бажання Установу соціального страхування Польщі (ZUS), надавши паспорт, присвоєний у РП номер PESEL (карткою побуту чи посвідченням особи), пенсійне посвідчення (за наявності), номер платника податків (за наявності) та довідку про відкриття рахунку у польскому банку. Територіальний орган ZUS надішле необхідні документи до Пенсійного фонду України, де вже мають ухвалити відповідне рішення. Також це можна зробити через особистий кабінет на порталі ПФУ.
В міністерстві підготували докладну інформацію з цього питання, роз`яснивши, як потрібно діяти.
Нагадаємо, що на польскі пенсійні виплати можуть розраховувати українці, які офиційно працювали в РП. У 2012 році уряди двох держав уклали угоду про соціальне забезпечення, згідно з якою українці зможуть отримувати пенсії, зароблені як в Україні, так і в Польщі. // Ірина ГАЛ, «ФАКТИ»