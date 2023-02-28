У Мінреінтеграції розповіли як українці, що виїхали до Польщі, можуть перевести свою пенсію

В Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли, що потрібно зробити українцям пенсійного віку у Польщі, щоб отримувати виплати.

Насамперед необхідно повідомити про своє бажання Установу соціального страхування Польщі (ZUS), надавши паспорт, присвоєний у РП номер PESEL (карткою побуту чи посвідченням особи), пенсійне посвідчення (за наявності), номер платника податків (за наявності) та довідку про відкриття рахунку у польскому банку. Територіальний орган ZUS надішле необхідні документи до Пенсійного фонду України, де вже мають ухвалити відповідне рішення. Також це можна зробити через особистий кабінет на порталі ПФУ.