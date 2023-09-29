У Росії рецидивіст-«вагнерівець, облив бензином і спалив свою сестру і будинок

55-річний Олег Гречко із кількома судимостями за вбивства повернувся з т. зв. “СВО” і оселився вдома у своєї сестри — на Турбінній вулиці у місті Заволжя.

Однак стосунки у них не склалися. Увечері 28 вересня брат та сестра посварилися, і колишній найманець ЧВК так розлютився, що облив жінку бензином, а потім підпалив разом із приватним будинком.

В результаті сестра Олега померла – він же потрапив до лікарні з опіками рук другого та третього ступеня.

Відразу після цього «вагнерівця» затримали, він уже у всьому зізнався. Тепер Гречко загрожує нова справу за статтею про вбивство з особливою жорстокістю. // Baza