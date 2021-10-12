Гид покупателя: зачем нужны стиральные машины-автоматы с баками и в чем особенности

По данным ритейлеров, покупатели, выбирающие стиральные машины в Украине для частного сектора без водопровода, чаще всего покупают устройства с дополнительными баками. Воду в такие баки можно набирать из крана, шланга или любыми подручными средствами.

Как устроены машины с емкостями

Машины автомат с емкостями представлены на рынке Украины торговой маркой Горенье. Сфера их применения не ограничивается сельской местностью и частным сектором, где отсутствует централизованное водоснабжение. Пригодится такая стиральная машина Gorenje в Киеве и других больших городах, где есть высотные многоэтажки, в некоторых, особенно на верхних этажах, в часы пик может бить слабое давление воды.

Внешний вид такой стиральной машины аналогичен уже привычным для потребителей агрегатам. Работает она по тому же принципу, только в комплекте присутствует резервуар. Он прикреплен к боковой или задней части корпуса, и во время стирки вода берется не из водопроводной трубы, а из емкости. Датчики определяют уровень заполненности, а использованная вода сливается в канализацию или в посудину.

Технические особенности:

Бак выполнен из пластика с ребрами жесткости для прочности и устойчивости.

Объем бака от 40 до 100 л. В последнем случае достаточно заполнить емкость один раз, чтобы провести несколько стирок.

Машины рассчитаны на 5 кг белья, но есть модели на 6-8 кг.

Бак оснащен крышкой, чтобы в воду не попадала грязь, пыль, крупные предметы, способные навредить «начинке» машинки.

Для забора воды, такую стиральную машинку оснащают помпой. Можно подключить ее напрямую к водопроводу, но жидкость все равно будет поступать сначала в резервуар, и только после – в машину.

Такие устройства оснащены экономичной системой: они сами определяют количество воды, порошка и продолжительность цикла. Их стоимость невысока, ее можно отнести к среднему ценовому сегменту.

Чем хороши стиральные машины с резервуаром

Главное преимущество очевидно – такие машинки избавляют от ручной стирки при отсутствии водных коммуникаций в доме. Но это не все их достоинства:

даже при наличии водопровода не придется переживать, что напор станет слабее – вы сможете постирать вещи; возможность выбора режимов для очищения разных типов тканей. Некоторые модели имеют до 23 программ, в том числе короткий цикл и функцию самоочищения барабана; экономия расхода воды и электричества – класс энергопотребления машин Горенье А++; перелив воды исключен благодаря наличию специального клапана.

Габариты такой машины увеличиваются за счет бака, за количеством воды в резервуаре придется постоянно следить. Но это лучше, чем стирать и отжимать вещи вручную.

Передовые технологии обеспечивают блага цивилизации даже в местах их отсутствия. Если проживаете в доме без коммуникаций или на верхних этажах, где из крана в часы пик течет тоненькая струйка, обычная машина автомат не подойдет, а с баком – да.