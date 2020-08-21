У Запоріжжі лікарю повідомили про підозру в отриманні хабара

Слідчі запорізької поліції здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за матеріалами Управління СБУ в Запорізькій області, за фактом отримання лікарем неправомірної вигоди за складання висновку про непридатність до військової служби.

21 липня 2020 року лікар запорізького медичного закладу одержав частину неправомірної вигоди в сумі 200 доларів. Загалом свої «послуги» медик оцінив у 700 доларів. Гроші лікар вимагав за складання висновку про захворювання, яке стане підставою для визнання непридатності особи до строкової військової служби.

Наразі слідчим управлінням обласної поліції під процесуальним керівництвом військової прокуратури фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.368 Кримінального Кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Лікарю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Запорізької області