В Киеве ограничили скорость для электросамокатов

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Ранее максимально допустимая скорость для такого рода транспорта по городу была до 30-35 км/ч

В Киеве все операторы проката электросамокатов обеспечили программное снижение максимальной скорости до 20 км/ч. Киевская городская государственная администрация проследит за выполнением всех пунктов Меморандума.

В столице согласовали нормы для езды на самокатах. Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж «Сегодня»

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов в Telegram.

Четыре оператора уже ввели зоны ограничения скорости до 14 км/ч и зоны полного запрета движения.

«Остальные должны подтянуться очень скоро. Также операторы уже частично промаркировали самокаты номерами», – пишет Константин Усов.

Местные правила. Фото: Константин Усов/Telegram

Местные правила. Фото: Константин Усов/Telegram

Каждый из операторов имеет уникальную серию:

  • Bolt – A, В, С
  • Jet – J, Е
  • BikeNow – N
  • Kiwi – K
  • Scroll Bird – O, S
  • Zelectra – Т, Z
  • Vzhooh – V

Отметим, что на полную имплементацию пунктов Меморандума операторам дали месяц – технологическое исполнение от некоторых требует времени или даже изменения бизнес-модели.

Ранее максимально допустимая скорость для электросамокатов по городу была до 30-35 км/ч.

Напомним, что 24 июня КГГА подписала Меморандум о сотрудничестве с операторами услуг проката электросамокатов. Среди главных ограничений — уменьшение максимальной скорости, введение зон запрета передвижения и оставления самокатов, упорядочение точек утреннего старта, маркировка каждого самоката, страхование пользователей, а также предоставление операторами данных, необходимых для контроля качества услуг проката. // «Сегодня»
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