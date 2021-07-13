В Киеве ограничили скорость для электросамокатов

Ранее максимально допустимая скорость для такого рода транспорта по городу была до 30-35 км/ч

В Киеве все операторы проката электросамокатов обеспечили программное снижение максимальной скорости до 20 км/ч. Киевская городская государственная администрация проследит за выполнением всех пунктов Меморандума.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов в Telegram.

Четыре оператора уже ввели зоны ограничения скорости до 14 км/ч и зоны полного запрета движения.

«Остальные должны подтянуться очень скоро. Также операторы уже частично промаркировали самокаты номерами», – пишет Константин Усов.

Местные правила. Фото: Константин Усов/Telegram

Каждый из операторов имеет уникальную серию:

Bolt – A, В, С

Jet – J, Е

BikeNow – N

Kiwi – K

Scroll Bird – O, S

Zelectra – Т, Z

Vzhooh – V

Отметим, что на полную имплементацию пунктов Меморандума операторам дали месяц – технологическое исполнение от некоторых требует времени или даже изменения бизнес-модели.

Ранее максимально допустимая скорость для электросамокатов по городу была до 30-35 км/ч.