В Киеве ограничили скорость для электросамокатов
Ранее максимально допустимая скорость для такого рода транспорта по городу была до 30-35 км/ч
В Киеве все операторы проката электросамокатов обеспечили программное снижение максимальной скорости до 20 км/ч. Киевская городская государственная администрация проследит за выполнением всех пунктов Меморандума.
Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов в Telegram.
Четыре оператора уже ввели зоны ограничения скорости до 14 км/ч и зоны полного запрета движения.
«Остальные должны подтянуться очень скоро. Также операторы уже частично промаркировали самокаты номерами», – пишет Константин Усов.
Каждый из операторов имеет уникальную серию:
- Bolt – A, В, С
- Jet – J, Е
- BikeNow – N
- Kiwi – K
- Scroll Bird – O, S
- Zelectra – Т, Z
- Vzhooh – V
Отметим, что на полную имплементацию пунктов Меморандума операторам дали месяц – технологическое исполнение от некоторых требует времени или даже изменения бизнес-модели.
Ранее максимально допустимая скорость для электросамокатов по городу была до 30-35 км/ч.Tweet