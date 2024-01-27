В Україні суддям пенсії підняли на ₴30 тис., а військовим додали менше ₴4-х тисяч

В Україні середня пенсія судді сягає 100 тис. грн. При цьому за три роки, з 2021-го до 2023-го, пенсія судді зросла майже на 30 тис. грн, тоді як військовим пенсіонерам додали менше 4 тис. грн.

Про це йдеться у даних, які Пенсійний фонд надав у відповідь на запит OBOZ.UA.

Так, станом на січень минулого року в Україні суддям у середньому сплачували 96,2 тис. грн (наразі пенсія сягає позначки близько 100 тис. грн). Кількість суддів на пенсії за два роки збільшилась із 3538 до 3588 осіб.

Водночас пенсія військових збільшилася з 5581,2 до 9463,1 грн з 2021-го до 2023-го. І військові, і судді мають право на спеціальні правила нарахування пенсій. Однак при цьому судді мають право на виплату, розмір якої у десять разів вищий, ніж у військових.

Зазначимо, водночас в Україні станом на 1 січня 2024-го абсолютна більшість пенсіонерів одержують у середньому менше 4 тис. грн. Близько двох третин усіх пенсіонерів одержують менше 5 тис. грн. Судді – єдина категорія пенсіонерів, виплати яких не обмежені 10 прожитковими мінімумами.

Як раніше писав OBOZ.UA, в Україні найближчим часом не буде затримок пенсій, навіть якщо будуть проблеми з отриманням міжнародної допомоги. Бюджет ПФУ формується за рахунок внесків із зарплат українців.