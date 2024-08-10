Викрито зловмисника, який вкрав з картки військовослужбовця понад 500 000 грн.

За процесуального керівництва Сарненської окружної прокуратури жителю Запоріжжя повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки ( ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, 41-річний зловмисник у змові з невстановленими поки особами у вересні минулого року зателефонував до потерпілого під виглядом представника служби безпеки банку. Обманним шляхом підозрюваний змусив чоловіка ввести певну комбінацію на мобільному телефоні, що дало шахраям доступ до його банківських рахунків через інтернет-банкінг. Потім гроші потерпілого зловмисники перевели на свої рахунки і пізніше житель Запоріжжя знімав їх у банкоматах міста та розраховувався в магазинах, що й дозволило встановити його особу.

Потерпілим виявився військовослужбовець Сил оброни України, який на той час перебував на ротації на Рівненщині. З його банківських карток зловмисники вкрали понад 500 тис. грн.

Досудове розслідування проводять слідчі СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП а Рівненській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури