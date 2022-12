Європарламент визнав Голодомор в Україні геноцидом

Європарламент проголосував за резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу, повідомили у фракціях ЄП та євродепутати.

“Сталінський голод в Україні у 1932-1933 роках визнаний Європарламентом геноцидом”, – написав у Твітер європарламентар від Польщі Радослав Сікорський.

Holodomor uznany za ludobójstwo.

Stalin’s starvation of Ukraine in 1932-1933 recognized as genocide by @Europarl_EN. pic.twitter.com/QGOM9LfuRC

— Radosław Sikorski MEP (@sikorskiradek) December 15, 2022