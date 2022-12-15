Європарламент визнав Голодомор в Україні геноцидом

Європарламент проголосував за резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу, повідомили у фракціях ЄП та євродепутати.

“Сталінський голод в Україні у 1932-1933 роках визнаний Європарламентом геноцидом”, – написав у Твітер європарламентар від Польщі Радослав Сікорський.

Holodomor uznany za ludobójstwo.

Stalin’s starvation of Ukraine in 1932-1933 recognized as genocide by @Europarl_EN. pic.twitter.com/QGOM9LfuRC — Radosław Sikorski MEP (@sikorskiradek) December 15, 2022

Це також повідомили у фракціях ЄП.

“Голодомор був наймерзеннішим масовим злочином проти українського народу. Через дев’яносто років Європарламент вшановує пам’ять мільйонів жертв і, нарешті, визнає цей штучний голод геноцидом. Ми закликаємо росію зробити те саме і припинити маніпулювати історичною пам’яттю”, – вказали у S&P.

“Сьогодні Європарлмент визнав Голодомор в Україні геноцидом!” – зазначили у Renew Europe. // УНН