Гид потребителя: почему важна эргономика домашнего рабочего места

Пандемия Covid-19 заставила многих украинцев осваивать удаленную работу, им пришлось работать из дома в кустарных домашних офисах. К настоящему времени некоторые из этих удаленных сотрудников могут испытывать дискомфорт из-за отсутствия удобного рабочего места. Диваны и стулья в гостиной предназначены для откидывания назад, а не для работы в сидячем положении. Из-за єтого многие принимают решение купить офисное кресло, потому что в Харькове, в Киеве, в Одессе и других больших городах страны, многие компании внедряют политики гибкой и удаленной работы для своих сотрудников. И для многих из нас, похоже, ожидается, что работа из дома станет нормой в обозримом будущем.

Раньше те, кто приходил в офис по работе, могли рассчитывать на то, что они будут активно двигаться перемещаться по дороге на работу, гулять по офису или выходить на обед. Теперь же, людям приходиться проводить слишком много времени в одном месте. Особенно сказывается это, если работник сидит в кресле, не предназначенном для работы.

Кресло важная часть домашнего рабочего места. Фото: https://elmir.ua/

Домашний офис

Специалисты компании Elmir отмечают, что плохая эргономика рабочего места может нанести вред здоровью. Новые условия удаленной работы предполагают то, что нужно иметь удобное рабочее место.

Понятно, что создание продуктивного рабочего пространства может быть трудным, если:

у вас нет специального домашнего офиса;

пространства для него.

Иметь домашний офис — определенно стоит затрат. Это может означать проявление творчества, зонирование существующей области комнаты, чтобы придать ей двойную функцию, и включение рабочих станций на кухнях, гостиных и даже в коридорах.

Итак, какое решение является наиболее эффективным? Подходящее и качественное рабочее кресло может помочь лучше расположиться за столом и облегчить нагрузку на спине. Для єтого стоит найти подходящий тип офисного кресла, можно проконсультироваться с медицинскими работниками и экспертами по эргономике, чтобы подобрать наиболее подходящий стул для домашнего офиса.

По словам экспертов, сидение, сгорбившись за столом в течение длительного периода времени, может привести к длительным болям в суставах и спине. Лучший способ избежать неправильной осанки — это эргономика, которую описывают как «приспособление работы к человеку». Плохая эргономичность рабочего места во время работы может привести к проблемам опорно — двигательного аппарата, которые включают в себя кистевой туннельный синдром, мышечные напряжения и травмы спины.

Эргономика

Какое бы пространство вы ни нашли, помните об эргономических потребностях. Ваша рабочая станция обычно включает в себя ноутбук и/или монитор, клавиатуру и другие аксессуары, такие как мышь, и, конечно же, стол и стул.

Чтобы вы могли работать более продуктивно и предотвратить повторяющиеся травмы, убедитесь, что под столом достаточно места для ног, а высота стола соответствует выполняемым задачам. Также подумайте об освещении, так как не должно быть бликов или отвлекающих отражений.

«Оптимальное положение для экрана вашего компьютера — на десять или пятнадцать сантиметров ниже уровня ваших глаз», — говорят оптометристы. Отрегулируйте экран так, чтобы он был удобно расположен и вам было удобно. Слишком далеко, и вы можете прищуриться, чтобы сфокусироваться, и вызвать напряжение глаз, что может привести к головным болям и усталости. Ваш экран должен находиться на расстоянии вытянутой руки, чтобы пальцы могли касаться экрана.

И действительно важно инвестировать в хороший стул для комфорта и поддержки спины. Если вы склонны сидеть подолгу, купите хорошее эргономичное кресло, которое будет правильно поддерживать вашу осанку в течение рабочего дня.