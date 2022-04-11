Зеленський скасував весняний призов і відклав демобілізацію

Підписано відповідний указ.

Президент України Володимир Зеленський скасував весняний призов на строкову військову службу.

Про це свідчить указ №230/2022, опублікований на офіційному сайті глави держави.

Згідно з документом, скасовано раніше визначені терміни чергових призовів громадян України на строкову військову службу у квітні-червні.

Окрім того, військовослужбовці, які вислужили встановлені терміни строкової військової служби, можуть бути звільнені в запас «не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації». // УНІАН