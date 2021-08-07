Олимпиада-2020: Ярослава Магучих добыла еще одну «бронзу» – в прыжках в высоту

Ярослава Магучих стала бронзовой медалисткой Олимпийских игр в Токио в прыжках в высоту. Ирина Геращенко и Юлия Левченко остались вне пьедестала.

Магучих смогла взять высоту в 2 метра со второй попытки, но ни 2.02, ни 2.04 украинке не покорились. В итоге бронзовая медаль. Олимпийской чемпионкой стала представительница Российского олимпийского комитета Мария Ласицкене, которая прыгнула на 2.04. Австралийка Никола МакДермотт стала «серебряной» медалисткой с 2.02.

Отметим, Магучих в свои 19 лет стала самой младшей медалисткой в этом секторе — Ласицкене 28 лет, МакДермотт 24 года.

Также в финале участвовали еще две украинки — Юлия Левченко и Ирина Геращенко. Левченко не завершила соревнование на 8-м месте с результатом в 1.96. А вот Ирина Геращенко остановилась в шаге от пьедестала. Она взяла 1.98, но трижды не смогла взять 2 метра — в итоге четвертое место.