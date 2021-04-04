Украинская тяжелоатлетка стала абсолютной чемпионкой Европы

Украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп стала чемпионкой Европы. Соревнования проходят в Москве.

20-летняя Конотоп выиграла три золотых медали в весовой категории до 55 кг.

Она стала лучшей по сумме двоеборья, а также по отдельности в рывке (95 кг) и толчке (113 кг). В борьбе за золото Конотоп опередила соперницу из России и бельгийку.

Итоговые результаты

1. Камила Конотоп (Украина) — 208 кг (95 + 113)

2. Светлана Ершова (Россия) — 200 кг (88 + 112)

3. Нина Стеркс (Бельгия) — 197 кг (88 + 197)

Это первое золото для Конотоп на взрослом уровне. Она дебютировала на взрослом чемпионате Европы.

Также отметим, что две бронзовые медали в весе до 55 кг завоевал украинец Дмитрий Вороновский: в толчке (137 кг) и в сумме (247 кг). А Ангелина Ломачинская стала третьей в рывке в весовой категории до 45 кг.

Всего на соревнованиях в Москве выступают 16 украинцев. // УНИАН