Армії Пригожина та Кадирова створювали для придушення потенційних повстань в Росії

Спочатку армії “кухара путіна” Євгена Пригожина й голови Чечні Рамзана Кадирова створювали для придушення потенційних повстань в Росії. Однак, кремль найшов їм застосування й під час війни проти України. Про це представник ГУР МО України Андрій Черняк розповів “РБК – Україна”.

“Пригожин та Кадиров – це люди, які заради збереження путінської влади мають право на створення власних армій. Ці армії створювалися насамперед для придушення будь-яких потенційних повстань всередині Росії”, – пояснив Андрій Черняк.

За словами представника воєнної розвідки України, демонстрація “добре навчених й хоробрих” кадирівців передусім спрямована на російську публіку.

Сьогодні, у повномасштабній війні проти України, кадирівці використовуються на фронті в якості “загороджувальних загонів”, які не дають мобілізованим або ж іншим солдатам відступити. Тобто основне завдання армії Кадирова – залякування росіян.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України