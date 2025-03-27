«Азов» взяв у полон 20 російських окупантів на Торецькому напрямку (відео)

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«Азов»: Добровільно скласти зброю – це єдиний для росіян спосіб повернутися з України живими

Воїни 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» взяли у полон 20 росіян на Торецькому напрямку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Азова».

Главком

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