Бійці ССО знищили групу «елітних» російських морпіхів (відео)

Сили спецоперацій ЗСУ впритул підкрались до позиції “елітної” бригади морської піхоти РФ та знищили ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ССО ЗСУ в Telegram.

Операція пройшла на Північно-Слобожанському напрямку. Захисники підкралися до позицій “елітної” 810-ї бригади морської піхоти РФ.

“Прямі дії ССО-шники розпочали з одиночного чіткого пострілу і знищення морпіха РФ. Після SLLS (Stop – Listen – Look – Smell) оператори продовжили зачистку позицій дезорієнтованої російської “еліти”, знищивши двох окупантів. Насамкінець оператори оточили “лежку” морпіха та змусили його здатися”, – повідомили спецпризначенці ЗСУ.

У результаті спеціальних дій ЗСУ знищили трьох морських піхотинців, а ще одного взяли в полон.