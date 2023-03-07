Білгородські «мобіки» збунтувалися і відмовилися йти на штурм (відео)

Російські військові незадоволені тим, що їх відправили в підпорядкування так званої “ДНР”.

У Білгородській області “мобіки” збунтувалися і заявили про відмову штурмувати українські села.

Вони записали відеозвернення, в якому розповіли, що на Донбас з бєлгородського Шебекіного їх перекинули на початку березня.

У окупантів, які раніше перебували в територіальній обороні, відібрали документи і, не надавши пояснень, підпорядкували якимось людям з так званої “ДНР”. “Мобіків” відправили на передову без навчання. В результаті першого штурму багато з них були ліквідовані.

“Хр*нь цілковита. Особовий склад гине. Ось все, що залишилося від мого взводу. З усієї роти”, – каже один з них на відео. Тепер окупанти вимагають повернення до складу армії РФ.

Бунти російських військових

З початком повномасштабного вторгнення в Росії почалися регулярні бунти військових через погане матеріальне забезпечення і скотинячі умови. Так, військовослужбовців з Чувашії Росія кинула на гроші. Найманці залишилися без обіцяних виплат, вони влаштували бунт і вимагають грошей за вбивства українців.

Кілька днів тому в мережі з’явилося нове відео з російськими мобілізованими, які скаржаться, що їх відправили на штурм Авдіївки без належної підготовки. // УНІАН