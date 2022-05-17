«Биолабораториии» уже не в почете? «Преемник» заявил, что россия вторглась в Украину из-за угрозы свержения режима Путина

Власти страны-оккупанта нашли новое «оправдание» жесткому вторжению в Украину.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев озвучил очередную «версию» вторжения в Украину. По его словам, война была «превентивной» и якобы сорвала планы Запада установить в России подконтрольный себе режим.

Об этом Патрушев заявил 17 мая на заседании научного совета при Совбезе РФ, сообщает пропагандистское РИА Новости.

«Запад стремится создать условия для установления в России подконтрольного западникам режима, как это уже было отработано в Украине и в целом ряде других государств. Специальная военная операция сорвала эти замыслы», — заявил он.

По словам Патрушева, Россия «была вынуждена превентивно прибегнуть к этой мере» (вторжения в Украину — УНИАН), поскольку «уровень угроз национальной безопасности, пренебрежение интересами нашей страны вышли на уровень, который угрожал самой государственности России и ее существованию».

В то же время он не объяснил, как именно Украина до войны якобы угрожала существованию России. // УНИАН