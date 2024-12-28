«Чєпух» і компанія». Третя штурмова взяла в полон групу окупантів (відео допиту)

Українські захисники з Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ взяли в полон групу з чотирьох російських окупантів. Ворожі солдати розповіли, як вони потрапили на фронт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Третю штурмову в Telegram.

Під час допиту два ворожі солдати розповіли, що вони пішли воювати проти України, оскільки їм загрожував тюремний термін.