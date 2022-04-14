Двох очільників тергромад на Луганщині підозрюють у державній зраді

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури головам Марківської та Міловської об’єднаних територіальних громад Луганської області повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

За даними слідства, очільники територіальних громад умисно вчинили та продовжують вчиняти дії, спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, недоторканності, обороноздатності та державній безпеці України.

Підозрювані перейшли на бік країни-агресора та в умовах воєнного стану надали представникам РФ допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими 3 управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Офіс Генпрокурора