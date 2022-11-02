Двох російських окупантів засуджено до позбавлення волі за жорстоке поводження з цивільними та сексуальне насилля над неповнолітньою

За публічного обвинувачення Чернігівської обласної прокуратури суд визнав винними та засудив до 12 та 10 років позбавлення волі двох військовослужбовців збройних сил РФ за фактом жорстокого поводження із мирними мешканцями під час окупації одного з сіл Чернігівського району (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурорами у суді доведено, що двоє військових країни-агресора у березні 2022 року оселилися в будинку, де проживала сім’я – неповнолітня дівчина, її брат та бабуся. Один з військовослужбовців – командир підрозділу, неодноразово намагався згвалтувати 16-річну дівчину, застовуючи до неї фізичне та психологічне насильство. З метою подолання опору бив її по голові зброєю та душив. Погрожував вбити її рідню і віддати потерпілу для згвалтування іншим військовослужбовцям РФ. Також окупанти неодноразово в морозну погоду утримували брата дівчини на подвір‘ї будинку в кайданках та без верхнього одягу, наносили тілесні ушкодження.

У зв’язку із переховуванням обвинувачених від слідства та суду, відносно останніх проводився спеціальний судовий розгляд за їх відсутності.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури