Естонія передала Україні дрони, які росіянин віз для армії окупантів

Естонія передала українським військовим дрони, які росіянин намагався вивезти з країни для російської армії.

Про це у Facebook повідомило посольство Естонії в Україні, інформує УНН.

“Пам’ятаєте “розумного” далекобійника, який у футболці “Я русский” приїхав до Естонії, щоб купити дрони для російської армії? Окрім того, що його заарештували та відправили до в’язниці, естонська поліція вилучила придбані дрони й передала українським військовим”, – ідеться у повідомленні.