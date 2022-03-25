Генеральний штаб ЗСУ повідомив дані про втрати противника на 25.03.22
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.03 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 25.03 were approximately:
- особового складу / personnel — близько/ about 16100 осіб,
- танків / tanks ‒ 561 од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 1625 од,
- артилерійських систем / artillery systems – 291 од,
- РСЗВ / MLRS — 90 од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems — 49 од,
- літаків / aircraft – 115 од,
- гелікоптерів / helicopters – 125 од,
- автомобільної техніки / vehicles — 1089 од,
- кораблі /катери / boats / cutters — 5 од,
- цистерн з ПММ / fuel tanks — 72,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 53.
- спеціальна техніка / special equipment — 18.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. / Data are being updated. The calculation is complicated by the high intensity of hostilities.
Бий окупанта! Разом переможемо!
Strike the occupier! Let’s win together!
#stoprussia
Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineTweet