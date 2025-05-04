Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 04.05.25

У зв’язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника – танки, бойові броньовані машини, артилерійські системи, засоби ППО, БпЛА ОТР, крилаті ракети та спецтехніка. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.05.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 04.05.25

особового складу / personnel ‒ близько/ about 956810 (+1340) осіб / persons,

танків / tanks ‒ 10758 (+11) од,

бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22403 (+24) од,

артилерійських систем / artillery systems – 27327 (+52) од,

РСЗВ / MLRS – 1376 (+1) од,

засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1155 (+1) од,

літаків / aircraft – 372 (+2) од,

гелікоптерів / helicopters – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 34860 (+163),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3196 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,

підводні човни / submarines – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 47141 (+129) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 3870 (+0)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine