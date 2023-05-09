Долітався: у Київському водосховищі виявили тіло російського пілота-загарбника Манкішева

Уранці 9 травня на березі Київського водосховища виявили тіло загиблого російського окупанта, скоріш за все пілота гвинтокрила Мі-24.

Загиблий російський військовий дрейфував з початку повномасштабного вторгнення, передає 24 канал. При ньому були шеврон, парашут та пам’ятка пілота гелікоптера Мі-24. Обглодане рибами тіло окупанта разом з парашутом виявили працівники Київської ГЕС.

Згідно з списком особового складу бригади армійської авіації РФ який опублікувала українська розвідка, він значиться як командир вертольота, старший лейтенант Манкішев Р.Г.