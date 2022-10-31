ситуація на запоріжжі: поліція зафіксувала понад 70 зруйнованих будівель після вогневої атаки окупантів

Під час вихідних військові армії рф нанесли збройні удари по обласному центру, населених пунктах Пологівського та Запорізького районів. росіяни вели вогонь з ракетних комплексів, артилерії, системи залпового вогню, авіації, також застосував безпілотні летальні апарати. Є інформація про поранених громадян.

Один ракетний удар із ОТРК «Іскандер» прийшовся по території промислової зони у Запоріжжі – пошкоджено декілька підприємств. Унаслідок обстрілів травмовано чоловіка, йому надано медичну допомогу у лікарні.

Також обстрілу зазнала територія Запорізького району. ворог застосував у смт. Комишуваха ракети типу С-300 по приватному сектору та промоб’єкту. Також поліцейські задокументували наслідки влучання дрону «Шахід» по інфраструктурі в селі Значкове.

На Пологівщині зафіксовані прильоти в Гуляйполі, Оріхові, Преображенці, Залізничному, Малій Токмачці, Полтавці, Дорожнянці, Новоданилівці, Новоандріївці, Новоіванівці, Малинівці, Темирівці, Щербаках, Омельнику, Запорізькому, Ольгівському, Червоному, Чарівному, Шевченківському.

Мешканці Оріхова та Преображенки повідомили про зруйновані будинки та господарчі будівлі. Під час акту збройної агресії поранено літню жінку, її госпіталізовано до медзакладу.

У Гуляйполі співробітники поліції задокументували понад 10 побитих домівок і багатоповерхівок, у деяких із них зайнялися пожежі.

За усіма фактами воєнних злочинів слідчі поліції та УСБУ відкрили кримінальні провадження за статтею 438 КК України «Порушення законів та звичаїв війни».

Поліція Запорізької області продовжує працювати у посиленому режимі та фіксувати кожен факт збройної агресії проти мирного населення.

Задля особистої безпеки громадян поліція рекомендує продовжити виїзд до більш безпечних місць і регіонів. За минулі дві доби евакуйовано залізничним транспортом з міста Запоріжжя до міст Львів, Чоп та Ковель 1542 особи, з них – 234 дитини.

Бережіть себе та свої родини!

Нагадаємо: На Запоріжжі поліцейські зафіксували наслідки чергових ворожих ударів по мирному населенню

Відділ комунікації поліції Запорізької області