Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 12.01.24

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.01.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 12.01.24 were approximately:

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 368460 (+840) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 6060 (+10) од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 11254 (+16) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 8710 (+11) од,
  • РСЗВ / MLRS – 957 (+0) од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 642 (+1) од,
  • літаків / aircraft – 329 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 6836 (+1),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1806 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 23 (+0) од,
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 11612 (+16) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 1339 (+2)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!/ Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!

Генеральний штаб ЗСУ

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